Közelében sem lesz a GDP-növekedés a vártnak, 1 százalék a kormány új becslése

Már saját magát sem hitegeti a kormány a repülőrajttal: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedd reggel egy háttérbeszélgetésen a Portfolio.hu szerint elismerte, hogy idén

már a kormányzat szerint is csak 1 százalék körül alakulhat a GDP-növekedés.

A kormány márciusban még 2,5 százalékos növekedéssel számolt, és már ez is jelentősen alacsonyabb, mint a költségvetés elfogadásakor becsül 3,4 százalék vagy a korábban hangoztatott 3-6 százalék. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a legtöbb piaci szereplő ennél jóval alacsonyabb becsléssel állt elő, de a Magyar Nemzeti Bank is 0,8 százalékosra módosította saját előrejelzését.

Nagy Márton beismerésének minden bizonnyal ahhoz lehet köze, hogy a Központi Statisztikai Hivatal szerdán ismerteti a második negyedéves GDP-számokat. A Portfolio által megkérdezett szakértők az elmúlt három hónapra átlagosan 0,2, az elmúlt egy évre pedig 0 százalékos növekedést becsültek. A 2025-ös növekedésre átlagosan 0,7 százalékot jeleztek elő, a kormány által hangoztatott 1 százalékos becslést egyedül a Századvég elemzője merte bevállalni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium négy munkatársa már a múlt héten elismerte egy véleménycikkben, hogy a GDP-növekedés a korábban kommunikált közelében sem lesz. Arról írtak, hogy az időjárás a felelős a vártnál rosszabb gazdasági mutatóért.

Azt az ígéretet ugyanakkor a jelek szerint továbbra sem akarja elengedni a kormány, hogy jövőre már tényleg jobb lesz: Nagy Márton szerint a jövő év negyedik negyedévében már tényleg összejöhet a régóta áhított 4 százalékos növekedés.

Nagy Márton szerint a költségvetés nem fogja megérezni a vártnál lassabb növekedést. A második negyedévben stagnálhatott a gazdaság a miniszter szerint, kisebb részben az ipar, nagyobb részt a mezőgazdaság miatt. A harmadik és negyedik negyedévre egyelőre 1-2 százalék körüli éves növekedési ütemet saccol.

A miniszter szerint Európában fordulat állt be az elektromos autók eladásai tekintetében, ami a magyar gazdaság számára ipari megerősödést jelenthet, így év/év alapon már nem a jármű- és akkugyártás fogja visszahúzni a gazdasági növekedést. Nagy arról is beszélt, hogy a külső környezet miatt már negatív lenne a GDP-növekedés, ha nem nőne a fogyasztás. Ez szerinte a kormány intézkedéseinek köszönhető, egyúttal pedig azt is jelenti, hogy a költségvetés nincs veszélyben. A tárcavezető szerint a jövő évi költségvetés esetében sincs szükség korrekcióra.

Nagy Márton konkrét intézkedésekről is beszélt: többek között elmondta, hogy ősszel az állami alkalmazottak lakhatását segítő programot indít a kormány, ami 430 ezer embert érinthet. Emellett újra kiírnának egy, a kifutóban lévő Demján Sándor 1+1-hez gasonló programot, és vizsgálják azt is, hogy tudnak-e további kamatelőnyt adni a kkv-knak a Széchenyi Kártya Programban. Ezen felül pedig dolgoznak a bérfelzárkózáson és az adócsökkentésen is – ígérte a nemzetgazdasági miniszter.

Az új kormányzati inflációs előrejelzés már nem 4,5, hanem 4,7 százalék.