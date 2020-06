Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden ötödik 80 év feletti, és a tánciskolák működhetnek, de csak egészségesen látogassuk az órákat – derült ki a az operatív törzs keddi tájékoztatóján.\r

\r

","shortLead":"Március előtt nem volt az országban a vírus, a járvány lecsengő szakaszban van, a fertőzöttek 58 százaléka nő, minden...","id":"20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e170e7a7-0e7a-4b77-bf12-d25028697775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6406189-7145-4bfa-8ce0-b43053d71ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato_Minden_otodik_hazai_koronavirusos_80_ev_feletti","timestamp":"2020. június. 02. 11:36","title":"Operatív törzs: Minden ötödik hazai koronavírusos 80 év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","shortLead":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","id":"20200602_MAgyar_Posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2bde7-f6fc-46b5-8daf-0bc2c6c548fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_MAgyar_Posta","timestamp":"2020. június. 02. 20:37","title":"Veszteséges a Magyar Posta, mégis nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál. Karácsony Gergely javaslata alapján saját autós reformot dolgoztak ki: ne a parkolásért, hanem a gyorsulásért kelljen fizetni. ","shortLead":"Budapesten 30-ra sem tudsz felgyorsulni, akkor miért lehet egyáltalán 50-nel menni - teszi fel a kérdést a Duma Aktuál...","id":"20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1f4c05-59ea-409c-a4a1-58506ffe3b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5f05f2-b39b-49fe-9ee2-ab64efe4f0c2","keywords":null,"link":"/360/20200601_Duma_Aktual_30_az_uj_50","timestamp":"2020. június. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 30 lesz az új 50, csak kilométer per órában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van a bankszámlánkon.","shortLead":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van...","id":"20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0b49a-3e00-458f-bed1-f6c7210cc887","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","timestamp":"2020. június. 02. 06:41","title":"Ausztriában kínálnak eladásra egy alig használt legendás Ferrari F40-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus szerint. A mostani lazítást nem járványügyi, hanem más okok indokolják – mondta a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Őszre újra belobbanhat a járvány, nyáron az emberek mozgása fenntartja az elterjedését Kemenesi Gábor virológus...","id":"20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65660057-bb3c-4fa4-87ff-e62e019072ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_jarvany_virologus_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. június. 02. 14:54","title":"Virológus: Csak időt nyertünk, a vírusveszély nem múlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett tevékenységeknél a cégek szinte semmit sem spórolhatnak az állandósított otthoni munkavégzéssel, viszont sok más szempontot is mérlegelniük kell, amikor döntenek az otthoni, illetve a \"benti\" munkáról.","shortLead":"A Graphisoft alapítója az általa ismert cégek számaival kalkulálva arra jutott, hogy az irodában végzett...","id":"20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439be56b-b11f-42d6-a005-fe4c1a3068a4","keywords":null,"link":"/360/20200602_Bojar_Gabor_home_office_munkahely_graphisoft_park","timestamp":"2020. június. 02. 16:30","title":"Bojár Gábor: Van jó is a home office-ban, de a benti csapatmunka hatékonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","shortLead":"A bíróságnak sem volt szerencséje a kormányközeli portálokkal.","id":"20200601_hadhazy_origo_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c460d0-7a56-4b30-9c55-3d32e1bd1017","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_hadhazy_origo_birosag","timestamp":"2020. június. 01. 13:58","title":"Helyreigazítást kért az Origótól Hadházy, de a posta szerint nem létezik a lap címe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]