[{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi parkolóautomatákkal kapcsolatos feladatokra.","shortLead":"A Zuglóban is sikeres C-Ware Kft. két tender keretében 64,5 millió forintért szerződött az erzsébetvárosi...","id":"20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38980c60-d714-47ea-9a18-5be083c4ab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_erzsebetvaros_parkolas_cware_kupper_andras","timestamp":"2020. július. 03. 18:15","title":"A csalásért elítélt Kupper András korábbi cégével szerződött parkolásügyben Erzsébetváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak a környezetre, hanem az egészségre is káros.","shortLead":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak...","id":"20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c450d-829c-4fc6-8375-54435f9661ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","timestamp":"2020. július. 03. 11:22","title":"Korai gyerekhalálozáshoz vezethet az elektronikai hulladékból eredő szennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. 