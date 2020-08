Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat elhunytat regisztráltak. Németországban 1415 új fertőzöttről adott hírt a Robert Koch intézet.","shortLead":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat...","id":"20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73c04e-40d0-4e91-bcc3-a34d471c860c","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 21:24","title":"Tovább növekszik a fertőzöttek száma Olaszországban és Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","shortLead":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","id":"20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b5be5-6496-4c8c-8bde-33ffd90dbe9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:42","title":"Lukasenka egyszerre puhul és keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.","shortLead":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és...","id":"20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d04f0c-0575-4879-b54d-f152e6f15b62","keywords":null,"link":"/360/20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek közülük a legerősebbek.","shortLead":"Többféle chipkészletet is használnak telefonjaikban a gyártók. A neves benchmark platform méréseiből kiderül, melyek...","id":"20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e802820-9612-4f1f-a58d-ce31e3d46dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ba644-67c6-4946-b895-8c97fe0cc466","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_antutu_benchmark_legerosebb_chipkeszketek_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:03","title":"Melyik okostelefonos chipek most a leggyorsabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","shortLead":"Még Indexként neveztek, de más néven és “Távozó Indexesek” feliratú pólóban álltak pályára egy amatőr focikupán.","id":"20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b462ab5-f771-4e83-8e4d-45394d4b249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4645ca8a-e063-475b-906a-6b6f02045149","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tavozo_indexesek_Index_focicsapat_amator_kupa","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:33","title":"Átnevezte magát az amatőr indexes focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20200814_nagyigmand_motoros_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8d7a3a-660a-4cb1-861b-33fda24f4ed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagyigmand_motoros_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:53","title":"Kisteherautónak csapódott és szörnyethalt egy 24 éves motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és folytatja a földgáz utáni kutatást a Földközi-tenger keleti medencéjében.","shortLead":"A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és...","id":"20200815_Erdogant_nem_erdeklik_az_unios_szankciok_sem_ha_egy_uj_foldgazmezorol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b130b-d952-463a-8e21-22ee2b060d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Erdogant_nem_erdeklik_az_unios_szankciok_sem_ha_egy_uj_foldgazmezorol_van_szo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:36","title":"Erdogant nem érdeklik az uniós szankciók sem, ha egy új földgázmezőről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8293b-5d44-487e-bc9b-75650bc68266","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vezető bankárok és informatikai óriásokcégek fogtak össze egy tíz éves terv keretében, hogy az alulfizetett, képzetlen emberek idővel feljebb tudjanak lépni. ","shortLead":"Vezető bankárok és informatikai óriásokcégek fogtak össze egy tíz éves terv keretében, hogy az alulfizetett, képzetlen...","id":"20200815_Szazezer_munkahely_10_ev_alatt__ezt_igerik_a_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8293b-5d44-487e-bc9b-75650bc68266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038dbab-f497-4648-a40a-b133f96af821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Szazezer_munkahely_10_ev_alatt__ezt_igerik_a_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:15","title":"Százezer munkahely 10 év alatt – ezt ígérik a New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]