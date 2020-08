Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33053d04-f295-49ee-840e-65fe6c44cf54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt bújik a kamera. Pár napja bemutatták a készüléket, azonban megmaradt a kameralyuk. Most viszont újabb eszköznél emlegetik – világelsőként – a kijelző alatti megoldást.","shortLead":"Szinte biztosra vette a techvilág, hogy a Xiaomi Mi 10 Ultra lesz az első olyan okostelefon, amelynél a kijelző alatt...","id":"20200819_zte_axon_20_szelfikamera_kepernyoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33053d04-f295-49ee-840e-65fe6c44cf54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b74ed-e675-4b02-a484-7676d313d39b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_zte_axon_20_szelfikamera_kepernyoben","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:03","title":"Jön az első olyan telefon, amelynél a kijelző alatt van a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","shortLead":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","id":"20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a05037-c43b-47fb-9238-11a13ec83753","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:41","title":"Szlávik: a gyógyultak 20-25 százalékánál krónikus fáradtság alakul ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban megfigyelhessék az elefántok kommunikációját.","shortLead":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban...","id":"20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b406830-415d-4e4d-9956-b81706476802","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:03","title":"Raspberry számítógéppel védenék az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","shortLead":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","id":"20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabccbee-0e4f-4c74-b7b7-bffbb93f8e0d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Európai Szuperkupa: 20 ezer néző lehet ott a Puskás Arénában szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után, hogy az NK Osijek bejutott az EL-selejtezőbe, Mészáros Lőrinc eladta a tulajdonrészét egy magántőkealapnak, amelynek nem lehet tudni, ki a valódi tulajdonosa.","shortLead":"Nem lehet két Európa Liga-selejtezős csapat vezetője vagy tulajdonosa ugyanaz, így aztán négy nappal az után...","id":"20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdda6d6f-a80d-4e26-81ad-5da71efa90a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200819_Felcsut_Meszaros_Lorinc_eszek_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:13","title":"Olyan sikeres a Felcsút, hogy Mészáros Lőrinc papíron kiszállt a horvát focicsapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai Unióval, ellenkező esetben csak Oroszország felé tolnák őket – mondta a hvg.hu-nak Paweł Jabłoński lengyel külügyminiszter-helyettes. A politikus úgy véli, Magyarország és Lengyelország nagy sikert könyvelt el a költségvetésről szóló uniós csúcson, de arra egyelőre nem lát esélyt, hogy leállítsák a hetes cikkely szerinti eljárásokat. A külügyminiszer-helyettes Budapesten nyilatkozott újságíróknak. ","shortLead":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai...","id":"20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e0bfc-1ee3-4066-83a3-d7b7245cb0be","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:05","title":"\"A fehérorosz megoldást nem lehet csak szankciókra alapozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","shortLead":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","id":"20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eebbea-06c1-46c2-9c87-ad0bdd7a975a","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:55","title":"Koeman hamarosan átveheti a Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","shortLead":"A belga labdarúgó élvonalban szereplő KAA Gent a Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt.","id":"20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa054ba-c952-4ef7-b903-063e8545c821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26688c59-fa52-4d19-be72-02843b96b6cb","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Boloni_Laszlo_lett_a_Gent_edzoje","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:40","title":"Bölöni László lett a Gent edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]