[{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól kért segítséget. ","shortLead":"Több mint 12 ezer tűzoltó küzd a lángokkal, helikopterek és repülőgépek támogatásával. A kormányzó külföldi országoktól...","id":"20200822_bozottuz_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77b4d06-8ab3-489d-8c7b-47f4a50b0abd","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 22. 13:04","title":"Narancssárgára festették a bozóttüzek Kalifornia egét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Vidnyánszky kinevezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának élére komoly szakmai vitát indított el, amiben ő még nem szólalt meg, de a múlt árnyai előkerültek.","shortLead":"Vidnyánszky kinevezése a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának élére komoly szakmai vitát indított el...","id":"20200822_Vidnyanszky_kinevezese_levelcunamit_inditott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4602db-fe14-4652-8076-7af0f52fb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Vidnyanszky_kinevezese_levelcunamit_inditott","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:19","title":"Vidnyánszky kinevezése levélcunamit indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban mégsem androidos a legkelendőbb okostelefon.","shortLead":"Bár elterjedtségét nézve vitathatatlan az Android elsősége a mobil operációs rendszerek piacán, azonban sok országban...","id":"20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680e192-b37a-47fc-8e10-27d70c2b4319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_counterpoint_statisztika_a_vilag_legkedveltebb_okostelefonjai","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:03","title":"Vitán felül: a világ több fontos piacán is ez a legkelendőbb telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint százezer aláírás gyűlt össze az MSZP természetes tavak védelméről szóló népszavazási kezdeményezéséhez - közölte Kunhalmi Ágnes, a párt országgyűlési képviselője pénteken online sajtótájékoztatón.","shortLead":"Több mint százezer aláírás gyűlt össze az MSZP természetes tavak védelméről szóló népszavazási kezdeményezéséhez...","id":"20200821_Gyulnek_az_alairasok_az_MSZPs_nepszavazasi_kezdemenezeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59542625-f89b-4925-a74a-8ed0f9e45e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Gyulnek_az_alairasok_az_MSZPs_nepszavazasi_kezdemenezeshez","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:11","title":"Népszavazással védené meg a Balatont az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]