[{"available":true,"c_guid":"04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\".","shortLead":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani...","id":"20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b723698-7415-4017-a515-e244d93e9993","keywords":null,"link":"/360/20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 19. 11:00","title":"\"A politika élhet megrendelésekkel\" – Freund Tamás a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli logisztikába. Megnéztük, hogy járhat kéz a kézben az energiahatékonyság, a környezetvédelem és a költségcsökkentés a raktárakban.\r

\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli...","id":"jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de77032-f342-4f62-814b-0fa3f142a01e","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","timestamp":"2020. október. 20. 07:30","title":"Gazdaságos környezetvédelem: így is lehet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","shortLead":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","id":"20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa6929-86da-49a9-b385-2fd2caac39a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. október. 18. 21:28","title":"Halálos baleset történt Heves megyében, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354f0d61-d9c3-40c8-a207-edbc8a16ae20","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég és az önkormányzat közt jogi csetepaté is kitört.","shortLead":"A cég és az önkormányzat közt jogi csetepaté is kitört.","id":"202042_siklosi_varfurdo_kirugtak_afideszkozeli_uzemeltetot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=354f0d61-d9c3-40c8-a207-edbc8a16ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec169955-8818-4423-8913-b106dfb8f102","keywords":null,"link":"/360/202042_siklosi_varfurdo_kirugtak_afideszkozeli_uzemeltetot","timestamp":"2020. október. 19. 12:00","title":"Fideszes belvillongás Siklóson: kirúgták a várfürdő üzemeltetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","shortLead":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","id":"20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba976eb1-c16c-4717-8aae-3b65703367b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","timestamp":"2020. október. 19. 09:21","title":"Megnövelték az összes Tesla hatótávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]