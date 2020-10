Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","shortLead":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","id":"20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d9911-06b0-411a-9f5e-11ff920fc881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","timestamp":"2020. október. 21. 08:28","title":"Hamarosan minden érintett üzenetet fog kapni a bankjától a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi ellen emeltek vádat.","shortLead":"Két férfi ellen emeltek vádat.","id":"20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cec841-bc9e-4fd4-b947-a9e8653dadcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","timestamp":"2020. október. 20. 08:36","title":"Autószervizből vittek el kocsikat tolvajok, mert tudták, hol vannak a kulcsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban Sándor Judit jogász, bioetikus, a CEU professzora. Az általuk készített felmérés szerint a megkérdezett nők 43, a férfiak csaknem 30 százaléka számolt be elmaradt kezelésekről. Ez pedig hosszú távon meghatározhatja a halálozási adatokat. ","shortLead":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban...","id":"20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b4ac5d-005b-487b-99c8-ce4d1a4f36b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Bioetikus: Koronavírusos betegnél is etikátlan azzal védekezni, hogy később úgyis meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e36be1-07c1-4ab4-b65d-e99c25ef8f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A the Hacksmith YouTube-csatorna mérnök végzettségű videósa olyan fénykardot készített, amely már majdnem úgy működik, mint az igazi.","shortLead":"A the Hacksmith YouTube-csatorna mérnök végzettségű videósa olyan fénykardot készített, amely már majdnem úgy működik...","id":"20201021_fenykard_the_hacksmith_youtube_csillagok_haboruja_star_wars_propangaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e36be1-07c1-4ab4-b65d-e99c25ef8f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d726ff-eb10-4fda-8cf9-25a5779bf614","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_fenykard_the_hacksmith_youtube_csillagok_haboruja_star_wars_propangaz","timestamp":"2020. október. 21. 11:03","title":"Lehetetlenből valóság: elkészült a visszahúzható fénykard – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","shortLead":"Szászfalvi-Farkas Lenke rohamos tempóban lép előre a külügyben.","id":"20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e1863-51db-4f11-8582-ca5475d6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75726615-5a69-4815-93f4-80cc4329f032","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_kdnp_szaszfalvifarkas_lenke_szaszfalvi_laszlo_kulugy_genf","timestamp":"2020. október. 21. 20:43","title":"Két éve gyakornok volt, most genfi konzul lett egy KDNP-s képviselő lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy érdeklődés, a járvány miatti intézkedések, a példátlanul sok postai szavazat, valamint a szabályok dzsungele miatt elképzelhető, hogy november 3-án nem lesz végeredmény Donald Trump és Joe Biden párviadalának.","shortLead":"Az aktivitást látva évszázados részvételi rekord dőlhet meg az amerikai kongresszusi és elnökválasztáson. A nagy...","id":"20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5cc6be-9507-4e6e-b8ed-cee98a158d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8cf8f3-e41e-429b-8e02-062c8362d254","keywords":null,"link":"/360/20201021_Amerika_mar_hetek_ota_valaszt_es_sokaig_fog_szavazatokat_szamolni","timestamp":"2020. október. 21. 15:00","title":"Amerika már hetek óta választ, és sokáig fog szavazatokat számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead novemberben érkezik. ","shortLead":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead...","id":"20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948af675-db60-4e33-9471-8e6712cbdbc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. október. 21. 14:58","title":"A 86 éves Sophia Loren ismét főszerepben – kijött az új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]