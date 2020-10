Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","shortLead":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","id":"20201026_orban_viktor_utazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d90054-5e2e-4669-9730-c274ca9e8fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orban_viktor_utazasok","timestamp":"2020. október. 26. 08:10","title":"Negyedmilliárd forintot utazott el Orbán Viktor két év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","shortLead":"Az iskolaigazgatókon is múlik a megfertőződött tanárok bére.","id":"20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea8188-0ec6-4d93-be72-282cef46ff0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Nem_vezet_nyilvantartast_a_koronavirusos_pedagogusokrol_a_Klik","timestamp":"2020. október. 26. 08:35","title":"Nem vezet nyilvántartást a koronavírusos pedagógusokról a Klebelsberg Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" – mondta Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjúban. A most megjelent Társadalmi Riport szerint az elmúlt évtizedekben komoly lehetőségeket pazarolt el az ország, az egyik legfontosabb kérdés az emberek tudásának, egészségének javítása lenne.","shortLead":"Az emberek egy része úgy gondolja, túl nagy volt a tavaszi lezárás gazdasági kára az \"egészségügyi előnyökhöz képest\" –...","id":"20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088983b5-9693-4b6c-832b-acbc65a0faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aba804-52af-4538-a520-359337e37f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Toth_Istvan_Gyorgy_tarki_tarsadalmi_riport","timestamp":"2020. október. 26. 06:30","title":"Sokan felteszik a kérdést: 350 élet vagy 100 ezer munkahely a fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást a magyaroknál és a lengyeleknél, illetve Bulgáriában. Hozzáteszi, hogy ez nem sok jót ígér az EU jövője szempontjából, mert itt az elkövetkező évek alighanem legsúlyosabb veszélyéről van szó.","shortLead":"A Financial Times azzal vádolja az uniót, hogy az politikai megfontolásokból nem egyformán ítéli meg a mutyizást...","id":"20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f6548f-436d-40ab-bdb2-38c273b7d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9939414c-d75a-4440-96eb-38526e8af404","keywords":null,"link":"/360/20201026_FT_Az_EU_elnezobb_a_bolgar_korrupcioval_szemben_mint_a_magyarral","timestamp":"2020. október. 26. 08:30","title":"FT: Az EU elnézőbb a bolgár korrupcióval szemben, mint a magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálóról videó is készült. ","shortLead":"A rágcsálóról videó is készült. ","id":"20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f22157-a069-41bf-8377-e724caef07bf","keywords":null,"link":"/elet/20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","timestamp":"2020. október. 26. 15:46","title":"Patkány mászott egy utas nyakába a 108-as buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","shortLead":"A lélegeztetőgépekkel is gond lehet egy áramszünet alatt, ezt oldják meg gyorsított közbeszerzésen.","id":"20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc66db-159e-4a84-a002-3bf2d11a3578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_aramfejleszto_koronavirus_egeszsegugy_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 26. 15:23","title":"436 millióért cserélik le a kórházak elavult áramfejlesztőit a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint a halálesetek megelőzhetők egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelővel.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint a halálesetek megelőzhetők egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelővel.","id":"20201026_szen_monoxid_mergezes_lakastuz_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e100ccd-211c-4412-9cb7-89723fe1b21d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szen_monoxid_mergezes_lakastuz_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 26. 17:29","title":"Hatan haltak meg szén-monoxid-mérgezésben és lakástűzben a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","id":"20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782a1408-7da8-4e7c-9923-59ac88c772a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","timestamp":"2020. október. 26. 20:26","title":"Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten, majd betelefonált a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]