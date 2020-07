Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Az országban már több mint 3,57 millió fertőzést igazoltak.\r

","shortLead":"Több mint 77 ezer új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint...","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b47049-4250-4e3b-96c7-7c862e942b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_rekord","timestamp":"2020. július. 17. 06:53","title":"Soha ennyi fertőzöttet nem találtak még egy nap alatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","shortLead":"Egy védjegybejelentés alapján úgy tűnik, újabb összehajtható telefonja lesz a Huaweinek, méghozzá Mate V néven.","id":"20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c25fc85a-0c2a-4575-8b49-ddda461b7568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d10213-fea0-4ac2-b0e4-92231b630c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_huawei_mate_v_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. július. 17. 11:03","title":"Ilyen lehet a Huawei következő izgalmas telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","shortLead":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","id":"20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf44f53-a597-487c-b2b3-ab7dfc195b1e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","timestamp":"2020. július. 17. 11:23","title":"Majdnem kihaltak az északi simabálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. Habár számos helyen olvashatunk már ezekről a változásokról, vajon valóban tisztában vagyunk vele, mi miért történik a testünkben? ","shortLead":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak –...","id":"remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a51c17-90e5-4eef-88b3-634e28564404","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","timestamp":"2020. július. 17. 07:30","title":"Menopauza, korai klimax, perimenopauza: tegyünk rendet a fejekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék, egy nappal az előtt, hogy az átírt szabály megjelent a Magyar Közlönyben. De Erdély vagy a Vajdaság is reménykedhet a könnyítésben, ha a járvány számai alapján döntenek - a Nagy-Britanniába kivándorolt vagy a kárpátaljai magyarok már kevésbé.","shortLead":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék...","id":"20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f40276-7e97-457b-83c4-89ef5aca6149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 16. 17:00","title":"Ki járhat jól azzal, hogy átírták a beutazás szabályait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) és a New York-i Mount Sinai Egészségközpont szakemberei.","shortLead":"Hatékony lehet a Covid-19 betegség kezelésében egy koleszterincsökkentő gyógyszer – állapították meg a Jeruzsálemi...","id":"20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be259c55-2039-45bb-9d9d-d0f4eb439ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_gyogyszer_fenofibrat_koleszterincsokkento","timestamp":"2020. július. 15. 19:03","title":"Találtak egy gyógyszert, ami 5 nap alatt eltüntetheti a koronavírust a szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","shortLead":"Megnyitotta kapuit a turai kastélyszálló.","id":"20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141028b8-01e6-4da1-86d6-b8612b267e14","keywords":null,"link":"/kkv/20200716_Nyitasi_akcio_Tiborcz_kastelyszallojaban_103_ezer_forint_egy_ejszaka","timestamp":"2020. július. 16. 08:10","title":"Nyitási akció Tiborcz kastélyszállójában: 103 ezer forint egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]