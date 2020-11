Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","shortLead":"Negyvenezer forint bónuszt fizetnek az ünnepi hajtás miatt a dolgozóknak.","id":"20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d837f6-23a6-49ff-84a3-022e6f67869a","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_tesco_jutalom_ejszaka_muszak","timestamp":"2020. november. 10. 06:55","title":"Bevezetik az éjszakai műszakot a Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is visszaesik az ingatlanpiac 2019-hez képest.","shortLead":"Egyre nehezebb új építésű ingatlanhoz jutni. Az év utolsó két hónapjában még 20 ezer lakást adhatnak el, de így is...","id":"20201109_lakas_ingatlan_hazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5a5ee-d64a-4ac2-9995-4b041dda6710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_lakas_ingatlan_hazak","timestamp":"2020. november. 09. 07:22","title":"Húszezerrel kevesebb lakást adhatnak el idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. november. 09. 13:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","shortLead":"A miniszter szerint az orosz vakcinát nem érdemes lebecsülni.","id":"20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27d763f-2068-4762-b13d-d6b104c9a9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kasler_miklos_vedooltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 15:14","title":"Kásler beoltatja magát, ha lesz vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatában egy játékos tesztje pozitív lett, az egész NK Osijek karanténba került.","shortLead":"A csapatában egy játékos tesztje pozitív lett, az egész NK Osijek karanténba került.","id":"20201109_kleinheisler_karanten_izland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1068e-c714-4873-896b-41637a1a59cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be1f27c-ff5c-455a-ab5b-e542c46e1a96","keywords":null,"link":"/sport/20201109_kleinheisler_karanten_izland","timestamp":"2020. november. 09. 09:58","title":"Kleinheisler karanténba került, nem játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de elindíthatja a cégcsoport alkalmazkodását az új kihívásokhoz.","shortLead":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de...","id":"202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec5aaac-f6ab-4675-8812-a96201930e40","keywords":null,"link":"/360/202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","timestamp":"2020. november. 09. 15:00","title":"Meghalt a király, éljen a király: börtönviselt utód kormányozhatja a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","shortLead":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","id":"20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aed36d2-ced4-46e2-a5e7-3d7c6f99f438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","timestamp":"2020. november. 09. 04:12","title":"Videó: Ilyen egyszerűen játsszák ki a százezres bírságokat a teherautósok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]