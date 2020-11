Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6 millió fertőzött van a térségben, és 76 ezren hunytak el a vírus miatt.","shortLead":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6...","id":"20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25aadab-1c52-4f61-9951-5aeda90a1d32","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","timestamp":"2020. november. 19. 21:52","title":"Aggódik a WHO a romló Közel-Keleti járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint 12 millió regisztrált esetről tudni a járvány kezdete óta.","id":"20201121_Koronavirus_Vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658c06e-3e9d-4687-85a2-be4644c6fffa","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Koronavirus_Vilagszerte","timestamp":"2020. november. 21. 08:21","title":"Világszerte több mint 620 ezren fertőződtek meg koronavírussal egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel. ","shortLead":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig...","id":"20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081551ac-6ac8-441e-8ace-8b024f34f20d","keywords":null,"link":"/360/20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","timestamp":"2020. november. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután, inkább már nem is áll meg. ","shortLead":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután...","id":"20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20804b1f-ecce-4207-9d12-d5870755c7e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","timestamp":"2020. november. 20. 04:19","title":"Videó: Szembe sávban nyert időt, a kocsisort és a piros lámpát is letudó autós a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","shortLead":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","id":"20201120_Mexiko_marihuana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901271c6-2225-447a-b80f-01a8a5f9a9ea","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Mexiko_marihuana","timestamp":"2020. november. 20. 06:14","title":"Jóváhagyta a marihuána legalizációját a mexikói szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi belpolitikai válság, ám a főszereplők személye változóban van. Az ellenzéki tüntetések kifulladóban vannak, az 1994 óta hatalomban lévő államfő, csaláson kapott Aljakszandr Lukasenka már nem a tiltakozókkal hadakozik, hanem Oroszországgal: Moszkva azt szeretné, ha a levitézlett szövetségest egy másik megbízható politikus váltaná fel, Lukasenka viszont időt akar nyerni. ","shortLead":"Vélhetően még jó ideig elhúzódik az augusztus 9-ei elnökválasztás elcsalása miatt kipattant fehéroroszországi...","id":"20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2444f7-d11d-4439-838f-0680600fe1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa4c4c0-f367-45b2-867d-2d8867450546","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Szaz_napja_tart_de_kifulladoban_van_a_feherorosz_tiltakozasi_hullam","timestamp":"2020. november. 21. 17:00","title":"Száz napja tart, de kifulladóban van a fehérorosz tiltakozási hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]