Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","id":"20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bc1d21-0049-44bf-a003-c3daaa5daafe","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","timestamp":"2020. december. 24. 09:29","title":"Koronavírus: 113 halott, 3292 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye. A kötöttárugyárban zömében megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, ahol jobbára vitorlázók sportruházatának darabjait, olasz megrendelésre szállítják. A 2Rule márkának 2019-ben nem jött be a Szefo Zrt, de a Nanushka új megrendelő lehet a gyárban.","shortLead":"Egy márkás pulóver áráért dolgoznak egy hónapig abban a cégben, amelyet ingyen kapott meg a szegedi egyházmegye...","id":"20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2094b87c-2c01-44d2-801c-59c93c1f3d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4538ad5d-de37-4672-beb5-4c0427ed0fc9","keywords":null,"link":"/kkv/20201224_szefo_ipar_szeged_csanadi_egyhazmegye","timestamp":"2020. december. 24. 08:18","title":"Menő divatmárkát gyártó céget kapott az államtól a szegedi püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok kijelzőjét. A Samsung is csatlakozott azokhoz, akik a rugalmasan nyújtható megjelenítőkben látják a jövőt.","shortLead":"Meglódul a gyártók fantáziája, ha arról van szó, hogyan lehetne a méretek megtartása mellett növelni az okostelefonok...","id":"20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0436af-0c92-430e-aff7-299fef676472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3401b0c-9ada-4f91-be4f-38c2859d843c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_samsung_galaxy_z_roll_nyujthato_telefon_koncepcio_video","timestamp":"2020. december. 24. 18:03","title":"Videó: ilyen lehet majd a Samsung nyújtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","shortLead":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","id":"20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d775dced-e88e-48d2-9a30-116c827188fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","timestamp":"2020. december. 25. 10:56","title":"A katasztrófavédelem szerint több városban is “pusztító erejű” tüzeket hozott a szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b99c9a6-ada9-4af8-a7fc-bbed9ad49df3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre valószínűleg a PlayStation és az Xbox készítői is csak mosolyognak, hogy a KFC saját játékkonzol kiadását tervezi, a specifikációkat látva már kevésbé van okuk derülni rajta.","shortLead":"Bár elsőre valószínűleg a PlayStation és az Xbox készítői is csak mosolyognak, hogy a KFC saját játékkonzol kiadását...","id":"20201223_kfc_jatekkonzol_kfconsole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b99c9a6-ada9-4af8-a7fc-bbed9ad49df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152dbd7e-68cb-4848-874f-586bb7ed6b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_kfc_jatekkonzol_kfconsole","timestamp":"2020. december. 23. 20:03","title":"Állj félre, PlayStation, Xbox: jön a KFC saját játékgépe, a KFConsole","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cseh régészek azt állítják, hogy egy dél-csehországi kolostorban találtak egy szögdarabot abból a keresztből, amelyen egykoron meghalt Jézus Krisztus.","shortLead":"Cseh régészek azt állítják, hogy egy dél-csehországi kolostorban találtak egy szögdarabot abból a keresztből, amelyen...","id":"20201224_jezus_krisztus_szent_kereszt_egy_szogenek_darabja_csehorszag_premontrei_kolostor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0acdb-6dde-4c64-9bfb-8c0749161da4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_jezus_krisztus_szent_kereszt_egy_szogenek_darabja_csehorszag_premontrei_kolostor","timestamp":"2020. december. 24. 08:03","title":"Jézus keresztje szögének darabját találták meg egy titkos folyosó végén, állítják cseh régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi farmer tucatnyi halottat látott egy mezőn, egy másik tanú 20 holttestet számolt egy másik helyszínen. Egy helyi orvos 38 embert látott el, akik többsége lőtt sérüléssel került hozzá.","shortLead":"Egy helyi farmer tucatnyi halottat látott egy mezőn, egy másik tanú 20 holttestet számolt egy másik helyszínen...","id":"20201223_etiopia_verengzes_fegyveresek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4127c-2898-42e9-a135-166d3e95f204","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_etiopia_verengzes_fegyveresek","timestamp":"2020. december. 23. 19:36","title":"Ismeretlen fegyveresek rohantak le egy etióp várost, többtucatnyi emberrel végezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]