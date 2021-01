Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk a következő évet. Azt viszont nagyon is jól tudjuk, hogy milyen volt az az év, amelyet most magunk mögött hagyunk. 2020 sokféle érzést kiváltott belőlünk, mi most, így a végén a dühnek szeretnénk szabad folyást engedni az erre a célra szánt kedvenc zenéinkkel. Hogy aztán jövőre tiszta lappal induljunk.","shortLead":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk...","id":"20201230_FCK2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e51a4-d041-48fe-89e9-680b196cdfff","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_FCK2020","timestamp":"2020. december. 30. 20:00","title":"Elege van 2020-ból? Dühöngjön velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu újságírói listába szedték, mire számíthatunk idén.\r

","shortLead":"Ürességtől kongó foci-Eb jön, újból elmaradó fesztiválokkal, az önkormányzatok további csuklóztatásával? A hvg.hu...","id":"20210101_joslatok_2021re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbb3f6c-44d5-4ab2-9b86-ad3d8731f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35691c00-299e-4af8-aaeb-37f71aa78c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_joslatok_2021re","timestamp":"2021. január. 01. 07:00","title":"Most pedig megtippeljük, mi vár ránk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék a kijárási korlátozások ellenére esetlegesen megtartandó szilveszteri buliknak. ","shortLead":"Este nyolc órától megerősítik a rendőri jelenlétet a franciaországi városok központjaiban, hogy elejét vegyék...","id":"20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922fa9c-3ab6-4faa-93b4-98ae638eca86","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Szazezer_rendor_kivezenylesevel_keszul_Franciaorszag_a_szilveszter_estere","timestamp":"2020. december. 31. 09:02","title":"Százezer rendőr kivezénylésével készül Franciaország a szilveszter estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7763a6c-f763-4579-bd7c-4055023e1cd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucat ház semmisült meg a katasztrófában, már több mint 700 embert telepítettek ki.","shortLead":"Több mint egy tucat ház semmisült meg a katasztrófában, már több mint 700 embert telepítettek ki.","id":"20201230_foldcsuszamlas_norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7763a6c-f763-4579-bd7c-4055023e1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcebe83-3f33-473b-8347-99f446ceeb43","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldcsuszamlas_norvegia","timestamp":"2020. december. 30. 14:14","title":"Hatalmas földcsuszamlás történt Norvégiában, 21 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","shortLead":"Már látjuk, hogy gyengült. Hogy vége lesz, nem marad örökké.","id":"20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45b1b99-01f1-4915-ac27-f51c8aa0e390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b002fc-bf10-4c3a-a2b7-4687024545eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Nagy_Ivan_Zsolt_Tulelni_2020at_Is","timestamp":"2020. december. 31. 09:40","title":"Nagy Iván Zsolt: Túlélni. 2020-at. Is.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem diktálhatja, mi történjen az EU-ban.","shortLead":"A Liberation francia lapban megjelent elemzés szerint a britek áskálódásának elmúltával a német-francia tandem...","id":"20210101_liberation_brexit_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3c268-d956-46ef-884d-c497a926f191","keywords":null,"link":"/360/20210101_liberation_brexit_lapszemle","timestamp":"2021. január. 01. 08:45","title":"Liberation: A Brexit nem az unió bomlását, inkább az erősödését hozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","shortLead":"Január 1-től több régebbi mobileszközön sem működik tovább a WhatsApp üzenetküldő.","id":"20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135e7dbf-ee45-4288-94f8-1fb86df4e08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_whatsapp_leallas_januar_1_androidos_telefon_mobil_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 30. 20:20","title":"Még néhány óra, és több mobilon megszűnik létezni a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b852cf-9602-4b55-8600-6aa96c9f7792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az apa című előadásban nyújtott alakítását ismerte el a Vígszínház társulata.","shortLead":"Az apa című előadásban nyújtott alakítását ismerte el a Vígszínház társulata.","id":"20201230_Kern_Andras_kapta_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b852cf-9602-4b55-8600-6aa96c9f7792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d934d76-b57d-483b-ac4d-74fd4832956f","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_Kern_Andras_kapta_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","timestamp":"2020. december. 30. 11:55","title":"Kern András kapta a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]