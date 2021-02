Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","shortLead":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","id":"202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81bc33e-1dd4-4c37-8834-7b2d1b87558b","keywords":null,"link":"/360/202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","timestamp":"2021. február. 20. 08:30","title":"Bárdos Andrásék új könyvkiadót alapítottak, mert a régit kinőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","shortLead":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","id":"20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c1ae15-7a73-4567-8233-734d6e9cc45f","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","timestamp":"2021. február. 20. 12:49","title":"Itt van Schilling Árpád fricskája az SZFE toborzó videóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","shortLead":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","id":"20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2750053-9241-4270-872b-1feb83c97d82","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","timestamp":"2021. február. 20. 15:33","title":"Mr. Big nélkül jön az új Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos hátterét hosszú évekig kellett kidolgozniuk a pszichológia nagyjainak. ","shortLead":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos...","id":"20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a99f56-065a-4850-958c-73845e9e761c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","timestamp":"2021. február. 21. 20:15","title":"Ön ismeri az árnyékszemélyiségét? És milyen a viszonya hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","shortLead":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","id":"20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8103eace-e06a-44cd-899b-69ab0cf3a286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","timestamp":"2021. február. 21. 21:16","title":"Szíriának szánt vakcinákért fizetett Izrael egy fogolycsere-megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5830fc9a-f25c-4b38-a8d8-6dc08297dcfe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Rendszerkritikus aktivisták csoportjából \"baloldali butikmédiává\" vált a járvány ideje alatt a Partizán. Lehet is összefüggés a korlátozások és a tartalmi átalakulás közt: a nagyrészt színházi emberekből álló csapat itt tudta kiélni kreativitását, az otthonukba zárt embereknek pedig volt idejük a végtelen beszélgetésekre. Miből él meg egy videós műhely? Mi köze az újságíráshoz? És mit keres benne Gajdics Ottó?","shortLead":"Rendszerkritikus aktivisták csoportjából \"baloldali butikmédiává\" vált a járvány ideje alatt a Partizán. Lehet is...","id":"202107_partizan_uj_osvenyen_na_ebbol_mi_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5830fc9a-f25c-4b38-a8d8-6dc08297dcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244e500a-cfb6-4639-a9b5-6bc3c5658844","keywords":null,"link":"/360/202107_partizan_uj_osvenyen_na_ebbol_mi_lesz","timestamp":"2021. február. 21. 13:30","title":"Gulyás Márton és a Partizán új ösvényen: „Na, ebből mi lesz?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","shortLead":"Az 570 lóerős sportkocsinak talán nem ez a sors járt volna. ","id":"20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f72f20e-25a5-49ea-96b2-4cd49ae45ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a86a1ed-2c38-4cd7-8353-bfe950762b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Perre_ment_a_ferfi_akinek_bezuztak_a_Ferrarijat","timestamp":"2021. február. 21. 09:17","title":"Perre ment a férfi, akinek bezúzták a biztosítás nélküli Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak, tízezrek vesztik el a munkájukat, családok mennek tönkre, a kormány pártpolitikai alapon osztogatja a milliárdokat – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, budapesti főpolgármester. A miniszterelnök kedvenc települése, Felcsút, egymaga több támogatást kapott, mint az összes ellenzékű vezetésű város.","shortLead":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak...","id":"20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42509e3d-d8a5-4566-8db8-632c5d7045e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","timestamp":"2021. február. 20. 17:51","title":"Így osztja a pénzt pártszimpátia alapján a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]