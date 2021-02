Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","shortLead":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","id":"20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3411a5b1-f83c-44b8-bc4b-a7cc0b58dade","keywords":null,"link":"/elet/20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","timestamp":"2021. február. 26. 10:41","title":"II. Erzsébet királynő Zoomon keresztül üzent azoknak, akik félnek a vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban fennáll a büntethetőséget kizáró ok.","shortLead":"Valóban fennáll a büntethetőséget kizáró ok.","id":"20210227_infarktus_elengedett_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5a34a-aed5-489d-b516-01a8070ca8e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_infarktus_elengedett_birsag","timestamp":"2021. február. 27. 11:13","title":"Elengedték az infarktusa miatt rossz helyen parkoló nő bírságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","shortLead":"A 24.hu szerint egy hétéves kisfiút ütöttek el.","id":"20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36082f-e59c-4036-a406-a78e48f347d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Halalra_gazoltak_egy_gyereket_Eperjes_kozeleben","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Halálra gázoltak egy gyereket Eperjes közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de valószínűtlen, hogy a kommenteken túl bármilyen veszély fenyegetné a sportolót. Mire ki lehet menni meccsre, valószínűleg el is felejtik.","shortLead":"A világ egyik legjobb kapusának szivárványcsaládok melletti kiállásával nem értenek egyet a magyar lelátók hangadói, de...","id":"20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3446595c-aff0-4cde-9c13-3ba7c90b52b4","keywords":null,"link":"/sport/20210225_gulacsi_valogatott_csaladazcsalad_szurkolok","timestamp":"2021. február. 25. 21:00","title":"Mekkora \"bűn\" Gulácsi Péter kiállása a magyar foci túlpolitizált világában? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül ismét a magasba szállhat a Starship űrhajó újabb prototípusa, az ehhez szükséges legfontosabb tesztet ugyanis sikerült abszolválnia a SpaceX-nek.","shortLead":"Néhány napon belül ismét a magasba szállhat a Starship űrhajó újabb prototípusa, az ehhez szükséges legfontosabb...","id":"20210226_spacex_starship_urhajo_raptor_hajtomu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f7b01-43f7-4fd6-a703-435e20782b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_spacex_starship_urhajo_raptor_hajtomu_teszt","timestamp":"2021. február. 26. 19:03","title":"Videó: Sikerült a SpaceX tesztje, begyújtották a Starship űrhajó hajtóműveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c22b789-8542-48b3-a8f6-f710bad7e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többek között a Louis Vuitton és Christian Dior mögött álló LVMH luxusipari csoport tulajdonosa, Bernard Arnault társasága is vásárolt a részvényekből.","shortLead":"A többek között a Louis Vuitton és Christian Dior mögött álló LVMH luxusipari csoport tulajdonosa, Bernard Arnault...","id":"20210226_Eladja_tobbsegi_reszvenyeit_a_Birkenstockcsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c22b789-8542-48b3-a8f6-f710bad7e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b81f522-f43a-4e71-9e11-974d9635cbc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Eladja_tobbsegi_reszvenyeit_a_Birkenstockcsoport","timestamp":"2021. február. 26. 20:11","title":"A Louis Vuitton mögött álló csoport tulajdonosa vette meg az ikonikus német papucsok gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]