[{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is összefügg egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"A túl sok vörös hús az iszkémiás szívbetegség, a tüdőgyulladás, a bélpolip vagy a cukorbetegség kockázatával is...","id":"20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71ad431-d5c3-41e7-b766-1eba0c3c3ef4","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rendszeres_husfogyasztas_nem_daganatos_betegsegek","timestamp":"2021. március. 03. 21:39","title":"Kapcsolatot találtak a rendszeres húsfogyasztás és több betegség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","shortLead":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","id":"20210304_motogp_motor_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96c07df-524f-4a9c-9c98-4423e08bc3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_motogp_motor_sport","timestamp":"2021. március. 04. 12:37","title":"2023-tól tíz évig Magyarország is MotoGP-futamokat rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok. A mostani megkésett döntést hiba az európaiság diadalaként ünnepelni.","shortLead":"Révész Sándor írása arról, hogy az EPP legkevésbé sem vétlen abban, hogy Magyarországon miként alakultak a dolgok...","id":"20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e17bd-abea-4247-8e43-b9c185078930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad76c171-ade3-470f-8e1f-b4d6c9691045","keywords":null,"link":"/360/20210303_A_Fidesz_es_az_Europai_Neppart_a_maj_szara","timestamp":"2021. március. 03. 17:55","title":"Révész Sándor: A Fidesz és az Európai Néppárt: a máj s(z)ara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","shortLead":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","id":"20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a60f0-8c26-4e2e-ba66-0af2ca48e3cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","timestamp":"2021. március. 03. 11:16","title":"Orbán török barátjának alapítványa lezáratott egy budai utcarészt, mert zavarták őket az ott lakók autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","shortLead":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","id":"202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9efc6cd-50b5-46f1-9452-752aa3ab85d4","keywords":null,"link":"/360/202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"40-50 ezer háztartást érint, hogy a Posta júliustól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","shortLead":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","id":"20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34be7a75-60f5-4c59-ab3a-a04c356fe202","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","timestamp":"2021. március. 03. 11:11","title":"Rejtélyes kóbor macska támadása miatt hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból. Egy fideszes szerint a Néppárt megfutamodott, egy cseh politikus azt mondta, hogy a döntés Orbáné volt, nem a képviselőké, Weber frakcióvezető pedig tudomásul vette a fejleményeket.","shortLead":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból...","id":"20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d103f6e-0aaa-4526-8db8-a838de239264","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","timestamp":"2021. március. 03. 15:59","title":"Manfred Weber: Budapesten hozták meg a döntést a Fidesz kilépéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]