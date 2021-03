Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","shortLead":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","id":"20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a3dd-3d62-4ea8-86b3-0a9e5f123fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","timestamp":"2021. március. 07. 21:37","title":"Helikopterbalesetben meghalt a repülőgépgyártó Dassault egyik örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt bemutatta előválasztási programját.","shortLead":"A párt bemutatta előválasztási programját.","id":"20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a61c120-0cf1-48bb-9d84-62cbfdf891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","timestamp":"2021. március. 07. 17:43","title":"Négynapos munkahetet és eurót is ígér a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","shortLead":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","id":"20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0036be5-74f8-4665-a535-e00ceba21c46","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","timestamp":"2021. március. 07. 09:09","title":"6201 új fertőzött, elhunyt 108 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók az ellátórendszer tehermentesítése érdekében, kapacitásaik azonnali hasznosításáról hétfőn tárgyalást kezdeményeznek az egészségügyi kormányzattal - tudatta a PRIMUS Egyesület vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Önköltségi áron, haladéktalanul készek bekapcsolódni a közellátásba a meghatározó magánegészségügyi szolgáltatók...","id":"20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3489e64-3171-4543-ae1c-0db32d67c0d4","keywords":null,"link":"/kkv/20210307_Hetfon_mar_targyalnanak_a_kormannyal_a_maganegeszsegugyi_szolgaltatok_arrol_hogyan_tudnak_segiteni_a_jarvany_elleni_vedekezest","timestamp":"2021. március. 07. 18:57","title":"Hétfőn már tárgyalnának a kormánnyal a magánegészségügyi szolgáltatók arról, hogyan tudnák segíteni a járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elővigyázatosságból. ","shortLead":"Elővigyázatosságból. ","id":"20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e4bfb-dd0d-4ed0-b475-5d94f120fb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Ausztriaban_felfuggesztettek_az_oltast_az_AstraZeneca_egy_adagjaval","timestamp":"2021. március. 07. 14:32","title":"Ausztriában felfüggesztették az oltást az AstraZeneca egy adagjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53931a3c-f9af-4477-9e99-c3ed326716b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub korábbi irányítója a szavazatok nagyjából 58 százalékát kapta.","shortLead":"A katalán klub korábbi irányítója a szavazatok nagyjából 58 százalékát kapta.","id":"20210308_fc_barcelona_elnok_joan_laporta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53931a3c-f9af-4477-9e99-c3ed326716b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4674219d-8d6b-429b-8be5-782077fa59d9","keywords":null,"link":"/sport/20210308_fc_barcelona_elnok_joan_laporta","timestamp":"2021. március. 08. 05:31","title":"Joan Laporta lett a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]