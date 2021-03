Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit művészcsoporthoz!","shortLead":"Érdekli, merre vezet a kijárat az elmegyógyintézet zárt osztályáról? Forduljon bizalommal e formabontó brit...","id":"202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87428b7-7544-4c92-90bb-db2bba301c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc7a1f-36b2-444c-9ee0-a1f20c171362","keywords":null,"link":"/360/202110_lemez__udv_a_klubban_the_tiger_lillies_litany_of_satan","timestamp":"2021. március. 14. 16:10","title":"Ördögien szórakoztató, pokolian megrázó az új Tiger Lillies-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető pedig nem zárta ki, hogy a járványügyi adatok alapján megyénként eltérő intézkedéseket vezethetnek be. Noha a kormány még nem hozott ilyen döntést (kormányülés szerdán lesz), végignéztük, melyik megyékben emelkednek leginkább a fertőzésszámok. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes...","id":"20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82c95-8cd8-448d-ad97-f4e8a7c16534","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","timestamp":"2021. március. 16. 06:30","title":"Jön a megyénkénti zárás? - megnéztük, hol indokolhat a fertőzöttség nagyobb szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei szerint nem adta fel a reményt, hogy ő lehet az USA elnöknője, és ambícióját odaadóan segíti a férje, Jared Kushner.","shortLead":"New York elitje nem várta vissza, ezért Washingtonból apja közelébe, Floridába költözött Ivanka Trump, aki ismerősei...","id":"20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f894c4e-b492-45d0-9dc6-df2e4dae043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c07ccf-53de-47ea-a132-7f86b3e228a8","keywords":null,"link":"/360/20210313_Ivanka_Trump_floridai_szamuzetesbe_vonult_hogy_kitalalja_akare_elnokjelolt_lenni","timestamp":"2021. március. 14. 13:30","title":"Ivanka Trump floridai luxus száműzetésbe vonult, hogy kitalálja, akar-e elnökjelölt lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","shortLead":"A küldetés, ha sikeres volt, igen értékes dologgal zárul: a játékos megkapja a vírus elleni védőoltást.","id":"20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a65ae-5c84-4b48-9f85-61db318efd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119e10d3-f7a1-4583-af18-91433772cc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_videojatek_muller_cecilia_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 11:09","title":"A koronavírusról szóló magyar videojátékban Müller Cecíliát kell megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elbocsátások 500 millió eurójába kerülnek a cégnek.","shortLead":"Az elbocsátások 500 millió eurójába kerülnek a cégnek.","id":"20210314_Otezer_embert_kuldhet_el_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c972a7-6f40-4ec3-a090-8a8b57954aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Otezer_embert_kuldhet_el_a_Volkswagen","timestamp":"2021. március. 14. 17:26","title":"Ötezer embert küldhet el a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","shortLead":"Március 14-e a matematika egyik leghíresebb számának, a π (pí) számnak az ünnepe.","id":"20210314_pi_nap_marcius_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae4f73d2-2620-48dd-8914-a684da4fd727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436ee771-340c-4dbe-b6f5-987820ac0f8a","keywords":null,"link":"/elet/20210314_pi_nap_marcius_14","timestamp":"2021. március. 14. 13:46","title":"Ezt a napot a Covid sem veheti el tőlünk: ma van a nemzetközi pí-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de nyert Dua Lipa, Fiona Apple, Lady Gaga és posztumusz Chick Corea is.","shortLead":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de...","id":"20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a831e-02ef-4be9-8625-4f0f4d12742f","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","timestamp":"2021. március. 15. 08:57","title":"Beyoncé már annyi Grammy-díjat nyert, mint korábban egyetlen nő sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]