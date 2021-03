Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett Ausztriát is előzzük.","shortLead":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett...","id":"20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c5358-b552-44c5-8380-104ffaf9c41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 22. 07:34","title":"Az Eurostat szerint Európa legdrágábban működő kormánya a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok, illatok, ízek nélkül létezni pedig akár életminőség-romláshoz is vezethet. Sok esetben azonban tudjuk tréningezni az orrunkat, hogy az mielőbb magához térjen.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok...","id":"20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c638f-79bf-4c35-b6d0-7f50f176cb52","keywords":null,"link":"/360/20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","timestamp":"2021. március. 22. 17:00","title":"A belső iránytűnk romlik el, amikor a Covid miatt elvesztjük a szaglásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","id":"20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046af559-f872-499b-a231-aea642c0a469","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","timestamp":"2021. március. 21. 20:16","title":"Átverés: Varga Judit képeivel ajánlanak gyanúsan sok pénzt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","shortLead":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","id":"20210323_boulder_lovoldozes_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f298e97-3d7c-4504-a1a2-c44e1b12829a","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_boulder_lovoldozes_usa","timestamp":"2021. március. 23. 05:20","title":"Legalább 10 ember meghalt egy amerikai áruházi lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben szinte nem ültek iskolapadban. A karanténoktatás korántsem olyan hatékony, mint a jelenléti, ráadásul a maturálókat a felnőtté válás szertartásaitól is megfosztotta a járvány.","shortLead":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben...","id":"202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9170fc4-59f7-48ec-b1ca-b3be1a803ad3","keywords":null,"link":"/360/202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","timestamp":"2021. március. 22. 07:00","title":"Zoombi generációt csinálhat a tizenévesekből a járványidőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai vakcinának csak a behozatalát engedélyezték, hogy be lehessen vizsgálni laborban.","shortLead":"Ideiglenes gyógyszer-alkalmazási engedélyt adott ki az OGYÉI az indiai gyártású CoviShield esetében. A másik, kínai...","id":"20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a31b5a0-553c-4a54-8ecb-daa4e2027522","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_koronavirus_ellen_vakcina_covishield_convidecia_ogyei_engedelyezes","timestamp":"2021. március. 22. 16:48","title":"A két újabb vakcina közül csak az indiainak van már gyógyszer-alkalmazási engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen szervkárosodásokat okozhat.","shortLead":"Többek között arra keresik a választ, hogy milyen krónikus betegségeket vált ki a vírus, vagy hogy milyen...","id":"20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f856f-18d7-446b-b1ab-c64611d4242c","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Komplex_strategia_koronavirus_Emmi","timestamp":"2021. március. 22. 11:35","title":"Komplex stratégiát készít a koronavírus kutatására az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03dece1-7889-45e6-a1f2-188b20cc6bec","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Ma már nem lehet elmenni a szmog, a légszennyezés és a dohányzással kapcsolatos kérdések mellett, hiszen modern társadalmunk legfenyegetőbb problémái közé tartoznak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan tájékozódjunk, milyen lehetőségeink vannak az ártalmak csökkentésére. Mert nem felejthetjük el, hogy mindannyiunk felelőssége egy élhető bolygó átörökítése a következő generációkra. ","shortLead":"Ma már nem lehet elmenni a szmog, a légszennyezés és a dohányzással kapcsolatos kérdések mellett, hiszen modern...","id":"fustmentes_20210226_Mindannyiunk_kozos_erdeke_a_tiszta_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b03dece1-7889-45e6-a1f2-188b20cc6bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e3166-3618-4764-9693-4940208ed8b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20210226_Mindannyiunk_kozos_erdeke_a_tiszta_levego","timestamp":"2021. március. 22. 11:30","title":"Budapest felett az ég - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"}]