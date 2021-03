Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","shortLead":"Csütörtök hajnalban több rádióamatőr is vette a SMOG-1 névre keresztelt műhold jeleit.","id":"20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe139f65-587d-496d-aaea-2d2940dbee3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_smog_1_magyar_muhold_pocketqube","timestamp":"2021. március. 25. 18:03","title":"Pályára állt a magyar kisműhold, az elektroszmogot mérik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","shortLead":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","id":"20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8e12f-90d6-43a5-9675-48cd228bb2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","timestamp":"2021. március. 25. 17:07","title":"Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c898ebca-c9e0-49a8-ae4b-493357b2c96d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 600 lóerő feletti négyajtós kupé az Autobahn új uralkodója lehet.","shortLead":"A bőven 600 lóerő feletti négyajtós kupé az Autobahn új uralkodója lehet.","id":"20210326_ha_keves_a_bmw_m8_324_kmhig_gyorsul_az_uj_alpina_b8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c898ebca-c9e0-49a8-ae4b-493357b2c96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd8037f-56fa-4cd2-8455-c036afd8705b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_ha_keves_a_bmw_m8_324_kmhig_gyorsul_az_uj_alpina_b8","timestamp":"2021. március. 26. 07:59","title":"Ha esetleg lassú a BMW M8: 324 km/h-ig gyorsul az új Alpina B8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","shortLead":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","id":"20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7922cfb-57d4-40f0-b570-c70623820f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","timestamp":"2021. március. 26. 09:22","title":"1400 lóerős Le Mans-i szörnyeteget szabadítanak a közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.\r

","shortLead":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási...","id":"20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592832-c768-4d61-8572-53d15d846ca1","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","timestamp":"2021. március. 25. 15:07","title":"Újabb lezárások Szlovéniában, Horvátországban a turizmusban dolgozókat is oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","shortLead":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","id":"20210325_Oltas_regisztracio_honlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0bad1-4640-4545-90a1-d71910cd1bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_Oltas_regisztracio_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:35","title":"Máris akadozik az oltásregisztrációt ellenőrző honlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív példaként.","shortLead":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív...","id":"20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192db9bb-10c8-49c7-a5e1-2ae46b8a4fda","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","timestamp":"2021. március. 26. 20:58","title":"Harmadik világbéli autokráciának nevezte Magyarországot az amerikai szenátusi többség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Nehéz-Posony Kata","category":"itthon","description":"Közösséget sérteni félned nem kell jó lesz…","shortLead":"Közösséget sérteni félned nem kell jó lesz…","id":"20210325_Magyarsag__Kuria_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45ff4-4775-411a-888c-95510e286939","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Magyarsag__Kuria_itelet","timestamp":"2021. március. 25. 11:45","title":"A Kúria és a szólásszabadság: a politikai elvárásoknak megfeleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]