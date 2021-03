Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","shortLead":"Az export 5,2, az import 10 százalékkal esett vissza euróban számolva az egy évvel korábbihoz képest januárban. ","id":"20210329_kulker_kereskedelem_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d385e5-8355-45c2-850d-2d92471a6dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_kulker_kereskedelem_ksh","timestamp":"2021. március. 29. 10:05","title":"Az autók, a húsok és a harmatgyenge forint miatt indult rosszul 2021 a magyar külkereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","shortLead":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","id":"20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22287bfb-32af-47ed-9b0d-544d103161da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 29. 05:41","title":"Lezárják az első ajtókat a budapesti buszokon és trolikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de majdnem 20 ezer munkahelyet is teremtettek a zöldenergia hasznosításával.","shortLead":"A megújuló energiával foglalkozó skót testület szerint nemcsak a szén-dioxid kibocsátás csökkent az országban, de...","id":"20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80f0876-cb82-410a-9991-eed57f9d16f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cb6d31-8069-42ba-b086-6190210d2dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_skocia_megujulo_energia_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 29. 11:03","title":"Húszezer munkahelyet teremtett Skócia a zöldenergia felhasználásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"velemeny","description":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése nem a régi világ visszatérését hozza majd, legfeljebb azt, hogy több pusztítás már nem lesz. Könnyű belefeledkezni a statisztikákba, de a számok itt embereket jelentenek. A húszezerből egy az apám. Egy a nagyapám. ","shortLead":"Húszezer magyar halottja van a koronavírusnak és ennek sokszorosa az, aki gyászol. Ők azok, akiknek a vírus eltűnése...","id":"20210329_covid_huszezer_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e76bc3e-5b2f-4ded-abae-fe11ad8704f4","keywords":null,"link":"/velemeny/20210329_covid_huszezer_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 20:00","title":"Akkor tanulod meg, milyen aljas a Covid, amikor a családodat veszi célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé a Google.","shortLead":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé...","id":"20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6275a6-c5ac-4cfb-a02a-d758cbf5d35d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","timestamp":"2021. március. 29. 15:03","title":"Szépen lassan minden androidos mobilból slusszkulcsot csinálna a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]