Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63bd4676-805c-4ec3-822c-da632121ad76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dalversenyt május végén rendezik Rotterdamban, de addig a számoknak is jól kell alakulnia.","shortLead":"A dalversenyt május végén rendezik Rotterdamban, de addig a számoknak is jól kell alakulnia.","id":"20210401_eurovizio_nezok_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd4676-805c-4ec3-822c-da632121ad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485ef4a1-9e8c-42c3-9169-fe342a556f1e","keywords":null,"link":"/elet/20210401_eurovizio_nezok_hollandia","timestamp":"2021. április. 01. 14:45","title":"3500 nézőt engednek be az Eurovíziós Dalfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engedtek be az ellenzéki vezetőhöz a börtönbe számára megfelelő orvost, ez ellen tiltakozik.","shortLead":"Nem engedtek be az ellenzéki vezetőhöz a börtönbe számára megfelelő orvost, ez ellen tiltakozik.","id":"20210331_ehsegsztrajk_navalnij_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d235c78-f7c1-47d1-ad29-3a16acb67c21","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_ehsegsztrajk_navalnij_borton","timestamp":"2021. március. 31. 17:45","title":"Éhségsztrájkba kezdett Navalnij a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","id":"20210331_orban_m1_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0bc2b-4d44-4a40-9848-7708d6477279","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_orban_m1_szerda","timestamp":"2021. március. 31. 19:17","title":"Orbán rendkívüli interjút jelentett be szerda estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot. A brutális infláció, a járvány és egy elszabaduló élelmezési krízis miatt az üzbég kormánynak egyre égetőbb feladat, hogy javítsák valahogyan a mezőgazdaság teljesítményét, a magyar vezetők pedig azt remélik, hogy az itteni cégek kapnak majd jobb üzleti lehetőségeket a közép-ázsiai államban, ha most segítenek. Az eddigi tapasztalatok alapján mérget erre azért nem vennénk.","shortLead":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg...","id":"20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838fddca-44c9-43de-858f-1ecdbe153d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Miért annyira fontos a magyar kormánynak az üzbég krumpli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának.","shortLead":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két...","id":"20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996a57b-6cba-4a89-881e-a7dee7be058b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","timestamp":"2021. április. 01. 16:55","title":"India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b9169-6d4a-4534-adb9-04b600c10051","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum kiszámolta.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum kiszámolta.","id":"20210401_36_evvel_tolta_tavolabb_a_noi_egyenjogusagot_a_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197b9169-6d4a-4534-adb9-04b600c10051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6f967-2650-49bc-9431-f2d4c7cd467a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_36_evvel_tolta_tavolabb_a_noi_egyenjogusagot_a_pandemia","timestamp":"2021. április. 01. 17:15","title":"36 évvel tolta távolabb a női egyenjogúságot a pandémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó napján el is jött a búcsú ideje.","shortLead":"Már egy jó ideje tudni, hogy nem fogják támogatni a mobilplatformok a Microsoft digitális asszisztensét. Március utolsó...","id":"20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e840341e-b6b1-43df-a65f-655e305e17a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_microsoft_cortana_tamogatas_megszunese_android_ios","timestamp":"2021. április. 01. 21:03","title":"Itt a vége, szakított a Microsoft Cortana az Android-világgal és az iPhone-okkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd383b-4fcb-445a-be47-af6091432f39","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Erkölcsöt, szabadságot, nemzeti liberális gondolkodást is tanítani fog az SZFE-n tanárként 78 évesen debütáló András Ferenc filmrendező. Azt mondja, megérdemli, hogy halála előtt öt perccel még részt vegyen a filmes oktatásban. HVG-portré.","shortLead":"Erkölcsöt, szabadságot, nemzeti liberális gondolkodást is tanítani fog az SZFE-n tanárként 78 évesen debütáló András...","id":"202113_andras_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd383b-4fcb-445a-be47-af6091432f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39438fe6-6ec8-462f-9fb3-183802d14e4a","keywords":null,"link":"/360/202113_andras_ferenc","timestamp":"2021. április. 01. 19:00","title":"András Ferenc: Ha a képzés az SZFE-n nem passzolna az életművemhez, felállok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]