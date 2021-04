Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","shortLead":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","id":"20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2ceb93-7c18-4c8a-9270-2ef87f14d2b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","timestamp":"2021. április. 07. 10:07","title":"A dohánykereskedelmet és a szerencsejátékokat is felügyeli majd egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7d4631-eaf3-42bb-8da6-56cf85522ad6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2,5 millió magyar már megkapta legalább az első oltását, így Orbán Viktor miniszterelnök kedden bejelenthette: megkezdődhet a részleges nyitás. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) válasza alapján azonban nem ezt kellene nézni, ha enyhítést szeretnénk.","shortLead":"Több mint 2,5 millió magyar már megkapta legalább az első oltását, így Orbán Viktor miniszterelnök kedden...","id":"20210407_magyar_orvosi_kamara_mok_nyitas_orban_viktor_beoltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7d4631-eaf3-42bb-8da6-56cf85522ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3347ee19-e9e6-4b9e-b1f0-d004d3d89458","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_magyar_orvosi_kamara_mok_nyitas_orban_viktor_beoltottak","timestamp":"2021. április. 07. 13:41","title":"Megkérdeztük az orvoskamarától, jó ötlet-e az oltások száma alapján újranyitni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","shortLead":"A KSH adatai szerint februárban sem lehetett turizmusról beszélni.","id":"20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d2e05-c18b-41ae-b88c-ac773fd1eb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3f42-e010-490e-88ff-e0f6d1ae69b0","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_vendegejszaja_kulfoldi_Magyarorszag_februar_ksh","timestamp":"2021. április. 07. 09:57","title":"Húszezernél is kevesebb külföldi jött Magyarországra februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","shortLead":"A tűzjelző este 7 óra után szólalt meg, de a dolgozók sehol nem láttak tüzet, amikor körbejárták az épületet.","id":"20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcbcc8-4ae8-462c-9576-343c022eda1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0449-db15-4561-9bf4-5490f6f29997","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szentendre_spar_tuz_tuzoltok_polgarmester","timestamp":"2021. április. 08. 13:54","title":"A Szentendrén leégett Spar dolgozói először lemondták a riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek importja. Oxigénterápiás eszközből Magyarország lakosonként 118 euró értékben importált, ez messze a legnagyobb összeg az EU-ban.","shortLead":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek...","id":"20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c6bef6-1b63-4c1c-8679-7f7e8498561c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 08. 06:20","title":"Magyarország toronymagasan Európa-bajnok lélegeztetőgép-importban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]