Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","shortLead":"Az igazán masszív megjelenésű Volkswagen Talagon jóval több, mint öt méter hosszú.","id":"20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f157948e-174b-432d-9c15-7f040240ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0558ea-f68d-476e-a07b-843f4927a964","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_legnagyobb_szabadidoautojaval_rukkolt_ki_a_Volkswagen","timestamp":"2021. április. 22. 12:16","title":"Eddigi legnagyobb szabadidő-autójával rukkolt ki a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos balesetben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy hírhedt börtönkórházba szállították Alekszej Navalnijt, Elon Musk szerint nem ők hibáztak a texasi halálos...","id":"20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc96b0-37d6-44fb-a83d-743fb73aaf9f","keywords":null,"link":"/360/20210421_Radar360_Dontott_az_eskudtszek_Floydugyben_a_CEU_nem_ter_vissza","timestamp":"2021. április. 21. 07:44","title":"Radar360: Döntött az esküdtszék Floyd-ügyben, a CEU nem tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es processzorral rendelkező MacBookok sokkal keresettebbek.","shortLead":"Az Apple tavaszi bemutatóján igen érdekes kijelentést tett az amerikai cég első embere: Tim Cook szerint az M1-es...","id":"20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf688b9-1dbf-4fa8-8784-19c9fab44a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_apple_m1_processzor_tim_cook_macbook_eladasok","timestamp":"2021. április. 22. 08:33","title":"Tim Cook állítja, az Apple ma már több M1-es Macet ad el, mint intelest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.","shortLead":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan...","id":"20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a737b1-484f-4e90-82f2-7f041ffc0bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","timestamp":"2021. április. 21. 13:03","title":"Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]