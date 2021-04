Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás Gergely szerint ezt is monta Orbán Viktor Ursula von Leyennek, amikor együtt vacsorázott az Európai Bizottság elnökével. De arról is beszélt neki, hogy kellene egy Kína-stratégia, Oroszországgal pedig együtt kell működni.","shortLead":"A 2500 mlliárdos vissza nem térítendő támogatásból a legtöbb pénzt az egészségügyre fordítaná Magyarország, Gulyás...","id":"20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9081757-56e3-4f6d-9be9-ab8a216a064a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_A_kormany_igeri_hogy_azt_a_rengeteg_penzt_amit_az_EU_ad_foleg_az_egeszsegugyre_forditjak_majd","timestamp":"2021. április. 25. 08:20","title":"A kormány ígéri, hogy azt a rengeteg pénzt, amit az EU ad, főleg az egészségügyre fordítják majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz kérdést felvetnek. Van, ahol akkor sem nyitnak ki, ha megtehetnék, és van igazgató, aki szerint a jelenlegi rendelkezések hosszú távon ellehetetlenítik a tervezhető működést.","shortLead":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz...","id":"20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c273a-a6b6-42e8-b11e-b4e9631e3791","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 24. 10:30","title":"„A színházban volt, aki sírt, hogy nem akarja beoltani magát, akkor elveszti az állását?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","shortLead":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","id":"20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ddd905-12bd-4254-865e-1cceac05a5ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","timestamp":"2021. április. 24. 10:34","title":"Az önkormányzat fizette az ellenzék szidását Kecskeméten Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán elérhető egy villanyautó olcsó használata.","shortLead":"Egy jól megtervezett napelemrendszerrel, egy energiatárolóval és hatékonyan kialakított töltési stratégiával simán...","id":"20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f2d6aa-1376-417e-833c-915546e95402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9c20-904e-4396-a152-ad46f0423876","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_aram_uzemanyag_elszamolas_ceges_koltseg","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Nem csak fantáziaszülemény, hogy nullára jöjjön ki egy elektromos autó „üzemanyagköltsége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","shortLead":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","id":"20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4286835-002a-43a2-96b4-d10066e89068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 19:03","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem ért véget.","shortLead":"Kizárólag az oltások miatt lehet lazítani a korlátozásokon az országos tiszti főorvos szerint, mert a járvány még nem...","id":"20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ebb21-1ba4-4786-841f-c0f0e5af3f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd340d82-6202-41a2-82b9-65c7bd341ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_operativ_torzs_tomeges_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 13:23","title":"Müller Cecília elrendelte a tömeges oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]