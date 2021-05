Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","id":"20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b560eee-422c-46dd-80a6-3f346d667fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 01. 09:37","title":"Megverték, de nem abba halt bele a XVI. kerületi családi házban holtan talált férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói, akik szerint a kávéfogyasztási szokások a szív egészségének állapotáról árulkodnak.","shortLead":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg...","id":"20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b95404-ae01-4746-868e-ae65610c7209","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 30. 13:03","title":"Mi óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6742e46-1728-4bb8-b64d-bec166f3eada","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Bűnösnek találta a fekete George Floyd meggyilkolásában a fehér Derek Chauvint exrendőrt az esküdtszék. A rasszizmussal vádolt amerikai rendőrség reformja lendületet kaphat, de csak komoly kongresszusi csata után.","shortLead":"Bűnösnek találta a fekete George Floyd meggyilkolásában a fehér Derek Chauvint exrendőrt az esküdtszék. A rasszizmussal...","id":"202117__derek_chauvin_itelete__rendorseg_es_rasszizmus__reformterv__a_jognak_asztalanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6742e46-1728-4bb8-b64d-bec166f3eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a785e485-64a3-4bc6-b4dc-b56949c1c340","keywords":null,"link":"/360/202117__derek_chauvin_itelete__rendorseg_es_rasszizmus__reformterv__a_jognak_asztalanal","timestamp":"2021. április. 29. 15:00","title":"George Floyd halála elindíthatja az amerikai rendőrség reformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","shortLead":"A miniszterelnök élt az utolsó lehetőséggel. ","id":"20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2bd05-0593-42a6-804f-f8d89d6a901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d7efa-e096-4236-859d-85e86e32d139","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Orban_Viktor_posta_tavirat","timestamp":"2021. április. 29. 14:52","title":"„Ölel, fiad” – Orbán Viktor feladott egy utolsó táviratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint Orbán rákapott a rendeleti kormányzásra, az LMP pedig azt üzente, hogy amit a kormány csinált a veszélyhelyzet alatt, ahhoz nincs szükség felhatalmazásra.","shortLead":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint...","id":"20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9981c183-6902-4a50-8504-73d06ada4f63","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 18:05","title":"Szópárbajt vívott az ellenzék és a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","shortLead":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4dc34-cdae-4495-b956-7d28911a3661","keywords":null,"link":"/elet/20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","timestamp":"2021. április. 30. 06:53","title":"Már Pfizer-oltásra is lehet időpontot foglalni online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]