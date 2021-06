Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","shortLead":"A kutatóbiológus szerint tavaly január-február környékén már látni lehetett, mi lesz a kórokozó terjedéséből.","id":"20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a340cd7a-5b54-41a4-86ef-883d29780796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbc6ff2-c004-4329-a869-ec0fe439a395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_kariko_katalin_oltaselleneseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 14:14","title":"Megkérdezték Karikó Katalintól, zavarja-e, hogy sok az oltásellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos ország. ","shortLead":"A válságkezelésre fordított költségvetések több, mint 80 százalékából a legszennyezőbb szektorokat támogatta számos...","id":"20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be746c-8b8a-45c2-aa72-618173b99ec4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_A_vilagjarvany_ota_is_ontik_a_penzt_a_fosszilis_energiahordozokba_a_G7_orszagok","timestamp":"2021. június. 02. 05:48","title":"A világjárvány óta is öntik a pénzt a fosszilis energiahordozókba a G7 országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","shortLead":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","id":"20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe3ba3-3748-4f00-bffc-1efdb47fc503","keywords":null,"link":"/sport/20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","timestamp":"2021. június. 01. 12:17","title":"Úgy tűnik, Szoboszlai Dominik kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","shortLead":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","id":"20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023aa8-f60e-4727-857d-f4eb0ef5c22c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","timestamp":"2021. május. 31. 12:18","title":"Ősszel érhet végre össze a Balatoni Bringakör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","shortLead":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","id":"20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6a50c-43d9-4662-b1b8-0d1d6b210d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 01. 08:56","title":"Koronavírus: 28 elhunyt, 174 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]