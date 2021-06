Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","shortLead":"Jó éve volt a TV2 Média Csoportnak, nagyot nőtt a bevétel, így a nyereség is.","id":"20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bbf102-0ffa-4e52-8029-f9bc7c67df0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_tv2_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 15:26","title":"Több mint kétszeresére nőtt a TV2 profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","shortLead":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","id":"20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94fbbe-1ad0-45c1-8a90-577fa45643a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","timestamp":"2021. május. 30. 14:29","title":"Már látható a Nyugati pályaudvar felújított tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","shortLead":"11 milliárd forinttal nőtt a Mediaworks árbevétele, de az adózott eredmény majdnem a harmadára csökkent.","id":"20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582690dc-3284-4838-bcd8-c0868649c4cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_mediaworks_ujsag_media_nyereseg","timestamp":"2021. május. 31. 15:02","title":"Óriásit nőtt a bérköltség a Mediaworksnél, a nyereség viszont a harmadára esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","shortLead":"Az uniós kormányokon múlik, jóváhagyják és alkalmazzák-e az Európai Bizottság ajánlásait.","id":"20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339035-6f1f-45b6-b210-ea8d792d96d9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Az_Europai_Bizottsag_mar_junius_kozepetol_konnyitene_az_europai_utazasi_szabalyokon","timestamp":"2021. május. 31. 14:19","title":"Az Európai Bizottság már június közepétől könnyítene az európai utazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a magyar emberek nagyrabecsülésének és köszönetének jeleként adta át a kínai kollégájának...","id":"20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67ac19ff-3add-41a3-b276-92624ebf45d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bf462c-b044-428e-8070-72438e13b77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_szijjarto_peter_vang_ji_kituntetes_kinai_kulugyminiszter","timestamp":"2021. május. 31. 15:48","title":"Szijjártó magas állami kitüntetést adott át a kínai külügyminiszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]