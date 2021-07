Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eeede52f-49fc-4778-b64b-a5fa3ba1cde7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett.","shortLead":"A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett.","id":"20210706_donald_trump_kozossegi_media_oldal_gettr_hackerek_hackertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeede52f-49fc-4778-b64b-a5fa3ba1cde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f91fe-7bc3-4855-913d-924bb46478f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_donald_trump_kozossegi_media_oldal_gettr_hackerek_hackertamadas","timestamp":"2021. július. 06. 12:03","title":"Trump köre új közösségi oldalt indított, a hackerek egy nap után feltörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell az évszak és az időjárás szerint helyszínt választania és drága pénzért utaztatnia a stábot. ","shortLead":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. A producernek nem kell...","id":"202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ce968-2d7b-4cd4-ac6d-c3b1553830d5","keywords":null,"link":"/360/202126_3ds_filmhatter_felveteli_kovetelmeny","timestamp":"2021. július. 05. 13:00","title":"Örökre megváltoztathatja a mozit a Lucasfilm új megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6464455-000e-441f-b18f-b42cc07cab19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozó Christina Koch elsőként alkalmazta a genetikai ollót a világűrben.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozó Christina Koch elsőként alkalmazta a genetikai ollót a világűrben.","id":"20210705_cripsr_cas9_genetikai_ollo_vilagur_nemzetkozi_urallomas_christina_koch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6464455-000e-441f-b18f-b42cc07cab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de468fca-a4b6-4418-b8bc-21e0402a6f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_cripsr_cas9_genetikai_ollo_vilagur_nemzetkozi_urallomas_christina_koch","timestamp":"2021. július. 05. 14:03","title":"Génszerkesztéssel kísérleteztek a tudósok a világűrben, fontos lépés lehet az űrutazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3487075-9a1a-43c4-a0c7-9e9fe145c3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Motors, a Volkswagen-csoport 102 éves, ultraluxus autógyártója bemutatta legújabb hibrid modelljét. ","shortLead":"A Bentley Motors, a Volkswagen-csoport 102 éves, ultraluxus autógyártója bemutatta legújabb hibrid modelljét. ","id":"20210706_Mar_a_Bentley_Flying_Suprbol_plugin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3487075-9a1a-43c4-a0c7-9e9fe145c3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bcec90-2ae0-4624-8298-fdd9dc530b6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Mar_a_Bentley_Flying_Suprbol_plugin","timestamp":"2021. július. 07. 07:10","title":"Már a Bentley Flying Spurből is van konnektoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","shortLead":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","id":"20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062401e-b4bd-4486-85af-5fa15ac95559","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 05. 09:33","title":"Ismét volt halálos áldozata a magyarországi koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Olcsón ehetünk jókat, az éttermek kevesebb veszteséget könyvelnek el, és még a Földdel is jót teszünk, erre alapított vállalkozást és fejlesztett applikációt egy magyar csapat. A Munch alapítóival beszélgettünk, és kipróbáltuk az alkalmazásukat.","shortLead":"Olcsón ehetünk jókat, az éttermek kevesebb veszteséget könyvelnek el, és még a Földdel is jót teszünk, erre alapított...","id":"20210706_Munch_ettermek_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb0a480-938a-416a-9c9d-04a4e2c8f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Munch_ettermek_applikacio","timestamp":"2021. július. 06. 18:55","title":"Féláron ehetünk és még jót is teszünk másokkal – erre készítettek appot magyar fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","shortLead":"A stúdió szerint a külföldi nézőket jobban zavarja egy fekete ember, mint az űrlények.","id":"20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cccd1b7-6d26-4544-b526-25a8efb41544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489a03a8-c8f9-4845-9ad3-657680c25f38","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Ki_akartak_hagyni_A_fuggetlenseg_napjabol_Will_Smitht_mert_fekete","timestamp":"2021. július. 06. 13:18","title":"Ki akarták hagyni A függetlenség napjából Will Smith-t, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]