A rendőrség okirathamisítás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig gazdasági visszaélések miatt nyomoz a budapesti Cseppkő Gyermekotthoni Központban. Az Állami Számvevőszék novemberi jelentése szerint a gazdasági adminisztráció jogszabálysértő volt, egyes esetekben nem valós pénzmozgásokat rögzítettek – írta a 24.hu.

A NAV a portál kérdésére nem tagadta a nyomozás tényét, ám közölte, hogy az ügyben jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (SZGYF) azt kérdezték, hogy tett-e a főigazgatóság bejelentést a NAV felé pénzügyi visszaélések gyanúja miatt a gyermekotthon jelenlegi vagy korábbi vezetőit érintően, mire azt közölték: „A fenntartó ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.”

Az Állami Számvevőszék korábbi jelentésében azt állapította meg, hogy az SZGYF a fenntartói és középirányítói feladatait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően látta el.

Augusztus végén felmondási hullám is indult a Cseppkő Gyermekotthonban a magánéleti, családi és egyéb személyes kérdéseket is feszegető életvitel-ellenőrzés miatt. A dolgozók nagy része az úgynevezett feddhetetlenségi nyilatkozat miatt mondott fel, az ötszáz kérdésből álló kérdőívben többek egyebek mellett a nemi életükről és irányultságukról is be kell számolniuk, az átvilágításnál pedig pszichológiai vizsgálaton is át kell esniük.

A Cseppkő otthon már májusban is bekerült a hírekbe, kiderült ugyanis, hogy az egyik nevelő még 2011-ben rendszeresen ölbe vette és szájon csókolta a lányokat, előfordult, hogy velük fürdött vagy az ágyukban aludt. Végül a férfi közös megegyezéssel távozott, fegyelmi eljárás nem indult ellene, a rendőrség pedig bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást, tehát az illetőnek nincs priusza, és semmi sem akadályozza meg abban, hogy ismét gyerekek közelében dolgozzon.