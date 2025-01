Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77678d6-9f81-4a87-a8c8-ce2eb989fa7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A portál úgy tudja, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly májusban tett feljelentést, miután egy vizsgálat működéssel kapcsolatos problémákat tárt fel. Abban az időszakban Zalán János volt a színház igazgatója, akit nemrég neveztek ki a Kolibri élére.","shortLead":"A portál úgy tudja, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly májusban tett feljelentést, miután...","id":"20250120_Bunteto-feljelentes-Pesti-Magyar-Szinhaz-Zalan-Janos-Polt-Peter-NAV-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f77678d6-9f81-4a87-a8c8-ce2eb989fa7d.jpg","index":0,"item":"eae9ae7d-4282-4b02-ab0a-fd2b11b56f67","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Bunteto-feljelentes-Pesti-Magyar-Szinhaz-Zalan-Janos-Polt-Peter-NAV-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium","timestamp":"2025. január. 20. 09:20","title":"Index: Büntetőfeljelentést tett a minisztérium a Pesti Magyar Színház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","shortLead":"Az izraeli szélsőjobb, amely a miniszter adta, ellenzi a fogolycserével is járó tűzszünetet a Hamásszal.","id":"20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/002ba43c-7e0f-4919-9c59-956c8214be14.jpg","index":0,"item":"cb2062b6-80b9-48b4-b42a-3608dd4011f2","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Lemondott-az-izraeli-kormany-egyik-minisztere","timestamp":"2025. január. 19. 10:39","title":"Lemondott az izraeli nemzetbiztonsági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","shortLead":"A forint hétfő délután benézett a 394-es dollár alá is, és az euróval szemben is erősödött.","id":"20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64f660ef-b65e-4978-8b5a-797b3c9130e4.jpg","index":0,"item":"f3276810-6e07-462a-b094-0b30ca9df005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Jot-tett-a-forintnak-a-hir-hogy-Trump-egyelore-nem-megy-neki-Europanak","timestamp":"2025. január. 20. 17:19","title":"Jót tett a forintnak a hír, hogy Trump egyelőre nem megy neki Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3d59e9-b1dc-4720-8350-b24349134e12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2025. január elsejétől a szerzői jog alapján közkinccsé váltak azon alkotók művei, akik 1954-ben hunytak el.","shortLead":"2025. január elsejétől a szerzői jog alapján közkinccsé váltak azon alkotók művei, akik 1954-ben hunytak el.","id":"20250120_Robert-Capa-fotok-Frida-Kahlo-festmenyek-Herczeg-Ferenc-muvek-szabadon-felhasznalhatok-szerzoi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3d59e9-b1dc-4720-8350-b24349134e12.jpg","index":0,"item":"dd9413e9-33ec-4666-be79-4cf01ca86cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Robert-Capa-fotok-Frida-Kahlo-festmenyek-Herczeg-Ferenc-muvek-szabadon-felhasznalhatok-szerzoi-jog","timestamp":"2025. január. 20. 16:12","title":"Szabadon felhasználhatóvá váltak Robert Capa fotói, Frida Kahlo festményei és Herczeg Ferenc művei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]