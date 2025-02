Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c074ff05-eebd-4e63-b6c0-f505907e0127","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A puskagolyóként gyorsuló Chevrolet Blazer EV SS valós hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","shortLead":"A puskagolyóként gyorsuló Chevrolet Blazer EV SS valós hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","id":"20250211_az-igertnel-erosebb-624-loeros-lett-a-chevy-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c074ff05-eebd-4e63-b6c0-f505907e0127.jpg","index":0,"item":"2e6148c2-b25f-4173-8968-86b3819ab444","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_az-igertnel-erosebb-624-loeros-lett-a-chevy-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. február. 11. 07:59","title":"Az ígértnél erősebb, 624 lóerős lett a Chevy sokat késett villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja jelentette fel.","shortLead":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja...","id":"20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"6112782b-345b-4528-9955-4741f3c13cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. február. 11. 10:17","title":"Vádat emeltek egy magyar férfi ellen, aki zsoldosnak állt Ukrajnában, majd végezni akart a testvérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját. Mindkét változatban Clooney a főszereplő.","shortLead":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját...","id":"20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247.jpg","index":0,"item":"bb59b263-d6e5-42cf-b240-8879fbf35e59","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","timestamp":"2025. február. 10. 13:46","title":"George Clooney a színház előtt, az utcán köszöntötte a rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási befolyásolás az agonizáló Romániában, akárcsak Magyarországon. Itt a neoimperializmus. A szemed se rebbenjen: tanácsok Trumpnak Putyin ellen. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási...","id":"20250211_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"ca695ccb-995e-4d96-8ab6-f01e2b736875","keywords":null,"link":"/360/20250211_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 10:48","title":"Washington Post-vélemény: A történelem nem ismétli önmagát Németországban. De lehet, hogy rímel magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan szigorúak az európai szabályok. Az EU-polgárok adatainak védelme és a piactorzítás elleni szabályok dollármilliárdokban mérhető kárt okoznak a nagy techcégeknek, és most jön csak a próbálkozás, megszerezhetik-e ingyen az adatainkat, hogy azzal fejlesszék a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan...","id":"20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302.jpg","index":0,"item":"c816aa46-2302-4fd1-bf8b-4e81235f34c4","keywords":null,"link":"/360/20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. február. 10. 13:30","title":"Milliárdokat érő adatvagyonon ülnek az európaiak, és az USA techszektora frontális támadást indított a megszerzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán mi lesz? Betiltjuk a piacgazdaságot? Vélemény.","shortLead":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán...","id":"20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e.jpg","index":0,"item":"f07110c3-d4bc-49ad-af1e-62d199f31bce","keywords":null,"link":"/360/20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Kefirpolitikával hessegeti a kormány az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]