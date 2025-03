Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","shortLead":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","id":"20250228_karacsony-gergely-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"f7f151a8-c804-48ba-93db-879288a03544","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_karacsony-gergely-pride","timestamp":"2025. február. 28. 15:20","title":"Karácsony Gergely: Bárki bármit mond, lesz Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","shortLead":"A BKK szerint azok járnak a legjobban, akik a kötöttpályás közlekedést választják. ","id":"20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47c61aab-f580-43d2-9107-1db9572da3b3.jpg","index":0,"item":"94df1c61-7b01-40bb-b121-738dcd30c3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_bkk-budapest-florian-ter-felujitas-informacio","timestamp":"2025. február. 28. 18:30","title":"Szombaton elkezdődik a Flórián téri felüljárók felújítása, ezekkel a változásokkal kell számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","shortLead":"Az ukrán elnök a Fox News televíziónak adott interjút, nem kért bocsánatot.","id":"20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"5db595ac-b14b-4579-b111-8dce6a30bc44","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-sajnalja-a-Feher-Hazban-tortenteket-de-neha-oszintenek-kell-lenni","timestamp":"2025. március. 01. 08:49","title":"Zelenszkij sajnálja a Fehér Házban történteket, de szerinte néha őszintének kell lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af49f443-4abd-4283-b2d7-5c8d62719645","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ujgurok kitoloncolása sérti azt az elvet, amely tiltja külföldiek visszafordítását vagy kiutasítását olyan államba, ahol fennáll a veszélye annak, hogy kínzásnak vagy más, embertelen, megalázó bánásmódnak lennének kitéve.","shortLead":"Az ujgurok kitoloncolása sérti azt az elvet, amely tiltja külföldiek visszafordítását vagy kiutasítását olyan államba...","id":"20250227_Thaifold-ujgurokat-toloncolt-vissza-Kinaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af49f443-4abd-4283-b2d7-5c8d62719645.jpg","index":0,"item":"a9899752-db57-4c59-b24a-b858c6e9500d","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_Thaifold-ujgurokat-toloncolt-vissza-Kinaba","timestamp":"2025. február. 27. 16:55","title":"Emberi jogokat sért, hogy Thaiföld ujgurokat toloncolt vissza Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók, a tengerészek, a mozdonyvezetők, az orvosok, az ügyvédek és a tanárok is. Egy felmérés szerint a görögök 82 százaléka a vonatszerencsétlenséget tartja „az egyik” vagy „a legfontosabb” kérdésnek az országban. ","shortLead":"Az athéni ortodox templomokban gyászszertartásokat tartanak az áldozatokért. Sztrájkolnak a légiforgalmi irányítók...","id":"20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db63a04c-a73e-4a91-98fa-88a25b359f33.jpg","index":0,"item":"8aeeac77-f768-418d-bc94-8accae229a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_gorogorszag-ezelotti-vasuti-szerencsetlenseg-evfordulo-tuntetes-demonstraciok","timestamp":"2025. február. 28. 14:38","title":"Minden leállt Görögországban a két évvel ezelőtti vasúti szerencsétlenség évfordulóján, százezrek vonultak az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be a mozikban.","shortLead":"Sós Bálint Dániel Minden rendben című, Hajdu Szabolcs főszereplésével készült filmjét március 20-án mutatják be...","id":"20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4ebddd-2f8f-4e1d-a300-23fd36ef6900.jpg","index":0,"item":"f3d15876-c278-47bd-b14f-c845a21bf6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Egy-apa-dilemmaja-aki-az-egyetlen-szemtanuja-hogy-a-fia-tragediat-okozott---elozetes","timestamp":"2025. február. 27. 13:39","title":"Egy apa dilemmája, aki az egyetlen szemtanúja, hogy a fia tragédiát okozott – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","shortLead":"Egymásra nőnek a kezek, szétcsúsznak a fekete szemek, zombivigyorok mögött csattognak a fekete fogak.","id":"20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06188ec-a74a-4780-b7dc-80c4ac6e2a24.jpg","index":0,"item":"0f8450b0-f29f-4255-a664-5c8a7f8dd6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mesterseges-intelligencia-foto-szja-mentesseg-hirdetes-fidesz","timestamp":"2025. február. 28. 11:36","title":"MI generálta horrorfotóval népszerűsíti a kormányzati intézkedést a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]