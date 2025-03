Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","shortLead":"A Wizz Airnél a női pilóták aránya meghaladja az 5 százalékot, amely az iparági átlag felett van – írja a cég.","id":"20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b7d996-eed1-4859-bdc9-e5ba03bbffbb.jpg","index":0,"item":"b6ebcfec-94bc-44ac-a756-8966a7d1c752","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Nonap-a-Wizz-Airnel-kizarolag-noi-szemelyzettel-szallt-fel-Budapestrol-Londonba-tarto-gep","timestamp":"2025. március. 08. 11:27","title":"Nőnap a Wizz Airnél: kizárólag női személyzettel szállt fel Budapestről a Londonba tartó gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart közelében.","shortLead":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart...","id":"20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"7cc53ae3-f6b5-4594-9c9c-412dc77f7c00","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","timestamp":"2025. március. 07. 21:01","title":"Az oroszoknak kémkedett három bolgár Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál kiszolgáltatottabb a „terelgetésnek”. A láthatatlan munka, a foglalkoztatási szegregáció, az állami szociális politika visszásságai mind hozzájárulnak a nők kiszolgáltatottságához, és növelik az elszegényedésük veszélyét, az egyedülálló anyáknak szociális védőháló híján pedig kifejezetten kétségbeejtő a helyzete. ","shortLead":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál...","id":"20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"49b04809-8044-428f-a3e0-f0aca119f32c","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 15:00","title":"„Bevett magyar szokás, hogy a hatalom minden válságnál megpróbálja visszatolni a konyhába a nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai nagykövet a CNN-nek adott interjút.","id":"20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af4db17-d700-4042-8622-a51a90595c43.jpg","index":0,"item":"cbe2fa14-6256-48a3-a52f-f0f03d47de4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_david-pressman-volt-amerikai-nagykovet-interju-cnn","timestamp":"2025. március. 08. 17:09","title":"David Pressman: A magyar kormány stratégiai hibát követett el velem szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","shortLead":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","id":"20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e.jpg","index":0,"item":"1fdaaac6-159d-49f0-b53a-7353ae30f710","keywords":null,"link":"/sport/20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 21:09","title":"„A taekwondo dél-koreai sportág, nem észak-koreai” – kiabálás és feszült pillanatok az új magyar sikersportág elnökválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86afd402-1989-436b-afdb-bbff748d77d7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kontinensünk lakóit nagy többségében a világos bőrszín jellemzi. Azonban ez nem mindig volt így, sőt – amire egy új kutatás rávilágít – a korábban hittnél jóval tovább laktak Európában sötét bőrű emberek.","shortLead":"Kontinensünk lakóit nagy többségében a világos bőrszín jellemzi. Azonban ez nem mindig volt így, sőt – amire egy új...","id":"20250309_hvg-europaiak-borszine-oskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86afd402-1989-436b-afdb-bbff748d77d7.jpg","index":0,"item":"611ba50d-339b-4494-88cd-93abbbe3f8cb","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-europaiak-borszine-oskor","timestamp":"2025. március. 09. 16:15","title":"Most bizonyították be, hogy meglepően sokáig sötét bőrük volt az európaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]