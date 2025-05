Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ff5337c-e16f-4f74-99c8-4129e90517ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moshen Langarneshinről azt is állítják, hogy évekkel ezelőtt megölte a Forradalmi Gárda egyik ezredesét. ","shortLead":"Moshen Langarneshinről azt is állítják, hogy évekkel ezelőtt megölte a Forradalmi Gárda egyik ezredesét. ","id":"20250430_iran-teheran-forradalmi-garda-atom-trump-kemkedes-atombomba-nuklearis-fegyver-ezredes-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ff5337c-e16f-4f74-99c8-4129e90517ca.jpg","index":0,"item":"f931ffb4-bfc2-4a64-9831-4bba8f79891a","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_iran-teheran-forradalmi-garda-atom-trump-kemkedes-atombomba-nuklearis-fegyver-ezredes-gyilkossag","timestamp":"2025. április. 30. 13:00","title":"Iránban kivégeztek egy férfit, akit Izraelnek kémkedéssel vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","shortLead":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","id":"20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1.jpg","index":0,"item":"554d2844-8a78-48ac-9ef4-9fb0418cd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","timestamp":"2025. április. 30. 09:50","title":"Az NGM szerint azért zuhan a magyar gazdaság, mert Ukrajnának adja a pénzt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra, hogy a hamis információkat befogadják és meggyőződéssel terjesszék. Ariely művét a HVG Könyvek jelentette meg.","shortLead":"A professzor kutatásokra támaszkodva mutatja be azokat a tényezőket, amelyek hajlamossá tehetik az embereket arra...","id":"20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"649dfa84-fd9e-460e-aecf-7dd7dd04086f","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-Dan-Ariely-viselkedeskutato-pszichologia-Tevhit-konyv","timestamp":"2025. április. 29. 18:30","title":"Miért hisszük el a hazugságokat? – Dan Ariely viselkedéskutató könyvében találunk magyarázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87163d6-becc-4cb6-b9a0-91a25f9e5d55","c_author":"HVG","category":"kkv","description":" Nem tudom annyiért adni az ételt, hogy keressek rajta – írta a tulajdonos. ","shortLead":" Nem tudom annyiért adni az ételt, hogy keressek rajta – írta a tulajdonos. ","id":"20250501_Bezar-a-Lehel-piac-egyik-jol-ismert-kifozdeje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87163d6-becc-4cb6-b9a0-91a25f9e5d55.jpg","index":0,"item":"d52d42c9-4a13-4358-ab3b-b479cb563d10","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Bezar-a-Lehel-piac-egyik-jol-ismert-kifozdeje","timestamp":"2025. május. 01. 17:09","title":"Bezárt Budapest egyik jól ismert kifőzdéje, mert nem győzik a rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","shortLead":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","id":"20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84.jpg","index":0,"item":"5393a842-aec0-43ab-b762-6a1fbd2b7572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","timestamp":"2025. április. 30. 17:03","title":"Súlyos hibákat találtak az Apple eszközeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","shortLead":"Amerikai kutatóknak véletlenül sikerült igazolniuk kollégájuk, Ronald Breslow 1958-ban leírt elméletét a B1-vitaminról.","id":"20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c0d317-276d-4053-86fc-cc8584a2ab45.jpg","index":0,"item":"f003da6a-195f-454f-a334-8d11a204a00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_b1-vitamin-anyagcsere-karben-viz","timestamp":"2025. április. 29. 18:03","title":"67 év után sikerült bebizonyítani, mire lehet képes a szervezetben a B1-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel társul, ezért az esetek többségében nem fordulnak orvoshoz. Összeszedtük a lehetséges okokat és a megoldási lehetőségeket.","shortLead":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel...","id":"20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58.jpg","index":0,"item":"a17f4fcf-31b2-4394-98b5-f059dfa5870a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","timestamp":"2025. május. 01. 15:30","title":"Fájdalom együttlét közben: van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""}]