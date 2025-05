Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény pozitív lett.","shortLead":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény...","id":"20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4.jpg","index":0,"item":"09930107-e869-4105-bb26-ec589df637c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 21:34","title":"Elütött tolatás közben egy nőt Obbágy Csaba fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják a vájatok át”.","shortLead":"A Pokol című számban szó van még Armani felsőkről, díjbeszedőkről és arról is, hogy „ezt a nemzetet nem vághatják...","id":"20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7273a7-cf33-412b-9468-6ce75f58e5ee.jpg","index":0,"item":"1f3406df-9cb9-41cf-a7b2-9df84202b847","keywords":null,"link":"/elet/20250527_BetonHofi-Pokol-videoklip-politikai-uzenet","timestamp":"2025. május. 27. 11:13","title":"„Magyar rendőr, hogyha támad a nép, álljatok át” – kijött Beton.Hofi új száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak kíváncsiak. ","shortLead":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak...","id":"20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"6b622465-2659-42e5-b18b-8a0ce1ab500c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","timestamp":"2025. május. 27. 16:43","title":"Holland hírszerzés: Oroszország által támogatott csoport törte fel a rendőrség és a NATO hálózatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","shortLead":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","id":"20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1.jpg","index":0,"item":"ffb48434-22f3-4fa1-8b14-632fafa8eb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","timestamp":"2025. május. 26. 09:53","title":"Utolsó lett a Fidesz jelöltje a barcsi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","shortLead":"A bizottság elnöke attól tart, hogy ezzel csak tovább provokálnák az Orbán-kormányt.","id":"20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"be22d181-e7d4-4a3a-9d86-5edc63a174f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Ursula-von-der-Leyen-arra-keri-az-unios-biztosokat-hogy-ne-jojjenek-a-budapesti-Pride-ra","timestamp":"2025. május. 26. 09:25","title":"Ursula von der Leyen arra kéri az uniós biztosokat, hogy ne jöjjenek a budapesti Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","shortLead":"A házigazda-páros mellett meghívott vendégként rendszeresen megfordulnak majd a Fidesz-frakció képviselői is, ígérik. ","id":"20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615cd84a-fe15-4edb-9330-b8b0a31f44ec.jpg","index":0,"item":"47c7d371-bd43-4883-90c6-2aae698ec3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Nemeth-Balazs-podcast-Bende-Balazs-Frakcio","timestamp":"2025. május. 25. 18:15","title":"Németh Balázs podcastot indít, amiben Bende Balázs lesz az állandó politikai szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]