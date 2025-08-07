Csak addig ért el sok embert a Harcosok Órája, amíg fizetett hirdetésben tolták

Az első héten jellemzően kétszázezer feletti megtekintést produkált Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivőjének új beszélgetős műsora, a Harcosok órája, az erős kezdés után viszont a második hétre jelentősen visszaesett a műsor utáni éreklődés – írja a Telex.

A lap megnézte az egyes videók nézettségét, mint a YouTube-on, mind a Facebookon. Az első héten kifejezetten jól teljesítettek a videók. Ekkor Orbán Viktor (280 ezer megtekintés), Szijjártó Péter (214 ezer megtekintés), Kocsis Máté (227 ezer megtekintés) és Takács Péter (128 ezer megtekintés) voltak a szóvivő vendégei. A második hétre azonban drasztikusan visszaesett a nézettség, a legtöbb megtekintést a Vitályos Eszterrel készült beszélgetés hozta, összesen 32 ezret.

A számokban közrejátszhatot az is, hogy egyértelmű, az első héten igazi „nagyágyúkkal” – előtérben lévő fideszes politikusokkal, illetve magával a miniszterelnökkel – zajlottak a reggeli beszélgetések, míg a második hétre kisebb horderejű politikusok jutottak. Azonban például Szijjártó kétszer is szerepelt a műsorban, és míg első alkalommal több mint 200, másodjára már csak 16 ezer megtekintést hozott.

A Telex azt írja, hogy a két egymást követő hét adatai azért mutatnak drasztikus eltérést, mert az elején hirdetésekkel fújták fel a videók nézettségét. A Meta hirdetéstára szerint az első három adásnak darabonként 175-200, a negyediknek pedig 90-100 ezer megjelenést vásároltak.

A lap emlékeztet, hogy a megjelenés nem jelent automatikusan nézettséget, csak akkor, ha az, akinek a hirdetést feldobja az algoritmus legalább 3 másodpercig nézi a tartalmat. Épp ezért azt nem lehet pontosan megmondani, hogy mennyi volt az organikus és mennyi a vásárolt nézettsége a videóknak, de a hirdetett és nem hirdetett tartalmak közötti óriási eltérés arra utalhat, hogy a „természetes” érdeklődés a műsor után az első héten sem volt magas.

A Fidesz és Orbán Viktor az elmúlt időszakban látványosan próbálja átvenni az uralmat a digitális térben. A miniszterelnök korábban csak a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában szólalt meg, az elmúlt időszakban azonban több podcastbe is elment, legutóbb Dopeman műsorában osztotta meg a gondolatait, illetve gyors egymásutánban mondott beszédet Tusványoson és az MCC Feszten.

Szintén a digitális világ visszahódítását szolgálja a Harcosok Klubja, ennek azonban egyelőre kevés hatása látszik. Valószínüleg a kormánypárt is érezte, hogy egy Facebook csoport nem lesz elég és gyorsan elkezdték szervezni a Digitális Polgári Köröket, amelyekből 25 már egészen biztosan van, ezekről az alább olvashat bővebben:

Nyitóképünkön Orbán Viktor és Németh Balázs a Harcosok Órája című műsorban, forrás: YouTube / Harcosok órája