Mit hozhat Orbánnak a kiskorúak megrontásáról rappelő Dopeman?

Váratlan reakcióval állt elő Orbán a népszerű előadók kormánykritikáira: miközben a fideszesek bonyolult eszmefuttatásokban magyarázzák, hogy bár Magyarországon nincs kormányzati korrupció, mégis nyilvánvalóan mindenki a magyar kormányfővel azonosítja Majka legújabb számának hazug és harácsoló bindzsisztáni elnökét, saját rappernek éppen a leginkább a „lopni, megyünk lopni…” refrénű számáról ismert, korábban radikálisan Orbán-ellenes gengszterrappert, Dopemant hívta meg új online polgári klubjába a miniszterelnök.

A meglepő választás politikai haszna mellett cikkünkben azt is igyekszünk felvázolni, hogy az Orbán-szobor emlékezetes tiprásától milyen (damaszkuszi) úton jutott el Orbán őszinte csodálatáig Dopeman, aki a HVG megkeresésére készségesen el is mesélte a maga verzióját.

A lázadó rapperek prototípusa, aki nem tetszett Kocsis Máténak

Magát a hazai lázadó rapperek mintaadójának tekinti az egyes számú Digitális Polgári Kör (DPK) hetes számú tagja, Pityinger László, azaz Dopeman, aki a sikeres bűnözői létet obszcén és durva szövegekkel bemutató rapperként szerzett magának hírnevet a kilencvenes és kétezres években. Az ezredforduló körül bemutatott számairól két kormányciklussal korábban még Kocsis Máté állította, hogy szerzőjét és előadóját méltatlanná teszik arra, hogy Józsefváros önkormányzati képviselője legyen – a rapper ugyanis jelöltette magát az MSZP támogatásával.

2010 után kezdett politikai ügyekkel is foglalkozni, akkor még markánsan ellenzékiként, akit elmondása szerint a Fidesz térfoglalásának erőszakossága fordított a rendszer ellen. Stílusát a baloldalon olyannyira nem kifogásolták, hogy Schmidt Pállal szemben még „alternatív köztársasági elnöknek” is megválasztották. Lázadó korszakának tetőpontja 2013-ban jött el, amikor egy Orbán-ellenes demonstráción a miniszterelnök műanyagszobrát döntötték le (a Sztálin-szobor mintájára), Dopmen pedig ledőlt műszobor fejébe rúgott, ami miatt nem csak bírósági ügye lett, de elmondása szerint számos fellépési lehetőségét is elvesztette. Ekkoriban saját párt alapításával is próbálkozott: stílszerűen MAFIA (Magyar Fiatalságért) Párt néven.