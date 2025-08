„Lesz majd, amikor más vezeti a politikai közösségünket, de jövőre nekem van legtöbb esélyem választást nyerni” – Orbán Viktor az MCC Feszten

Eddig még nem zúgott a mocskos Fidesz, ria-ria-Hungária viszont már volt, hát milyen fesztiválra jött miniszterelnök úr? – tette fel az első kérdést Orbán Viktornak Kereki Gergő, a Mandiner online főszerkesztője, aki szombat délután az esztergomi MCC Feszt nagyszínpadán kérdezte a kormányfőt.

„Hosszú még az este, várjuk ki a végét” – ütötte el a kérdést egy poénnal Orbán, de Kereki még nem engedte el a témát és arról kérdezte a minisztert, mit gondol, miért népszerűtelen a kormánypárt a fiatalság körében.

Orbán erre hosszú okfejtésében először elvette annak a lehetőségét, hogy ezért valaki fizet – ez szerinte konteó. Szintén nem gondolja helyesnek azt a megfejtést, hogy ez mindenhol így van, ahol választások lesznek. Szerinte fő ok és a legfontosabb, hogy a fiatalság mindig lázad, csak van, aki a hatalom és a kormány ellen – ők a liberális fiatalok –, és van, aki a Soros, a globális hálózat és Brüsszel ellen – ők a nemzeti érzelmű fiatalok. Szülőként szerinte az a dolguk, hogy megértsék a fiatalokat, meghallgassák őket, mert „mondhatnak olyat is, amit érdemes átgondolnunk.” Ugyanakor szerinte a fiataloknak is meg kéne hallgatniuk az időssebbeket.

MCC Fesztivál, Orbán Cabrera Martin

A koncerteken zúgó mocskos fideszezéssel kapcsolatban még annyit elárult, hogy bár kiülönösképpen egyetlen előadó kormány felé megfogalmazott kritikája sem fájt neki – hiszen „a zenét nem az előadó politikai nézetei miatt szeretjük” – de most már nem hallgatja Azahriah Rampapam című számát. Pedig korábban ezt gyakran megtette, ha este rosszkedvűen ment haza, akkor mindig jobb kedvre derítette.

Megkapta még azt a kérdést is, hogy mégis, mit mondana a kormány ellen lázadó fiataloknak, mivel tette jobbá Fidesz az ő életüket. Orbán szerint a fiataloknak az élettel van baja, felesleges velük vitázni, nem érvekre kíváncsiak. Ha valaki mégis erre lenne kíváncsi, akkor viszont: diákhitel, munkáshitel, adókedvezmények és 3 százalékos lakáshitel, sorolta aztán mégis az érveit.

Továbbra is magát látja a legalkalmasabbnak

„Előfordulhat olyan helyzet, amikor majd valaki más nagyobb eséllyel viszi győzelmre a politikai közösségünket, de továbba is úgy látom: velünk van a legnagyobb esélyünk a győzelmre jövőre” – fogalmazott Orán a beszélgetés vége fele.

Ezzel kapcsolatosan beszélt arról is, hogy augusztus végén nyaralni megy, szokásához híven az Adriára, mert – ahogy azt már korábban is kifejtette – a magyar embernek legelább évente egyszer látnia kell a tengert. Ez a két hét pedig elég lesz szerinte ahhoz, hogy összekapja magát és újult erővel térjen vissza majd a munkába.

MCC Fesztivál, Orbán Cabrera Martin

Gazdaság

A Mandiner újságírója egy ponton behozta a beszélgetésbe Török Gábor meglátását, miszerint a Fidesznek nem kommunikációs problémái vannak (amit a Harcosok Klubjával és a Digitális Polgári Körökkel akar megoldani), hanem, hogy nem megy a gazdaság. Orbán szerint ebbe van igazság, de ezek nem kizáró tényezők. A gazdasággal kapcsolatban elismerte, hogy elmadt a növekedés, de mint mondta, ennek a háború az oka.

Később többször is hangsúlyozta, hogy ennk ellenére megtartottak mindent, ami eddig volt és még „néhány nagyívű tervet is megvalósítottak.” Az egyik ilyen volt a 3 százalékos lakáshitel, amin elmondása alapján hat hónapja dolgoznak a kollegáival. „Azt a célt nem lehet feladni, hogy mindenkinek legyen lakása” – indokolta. Hasonló szerinte a családi adókedvezmény duplázása és a két gyerekes nők SZJA-mentessége, amit szintén a háború ellenére tudott végrehajtani a kormány.

A nők kedvezményeinek hosszas sorolása után aztán nem maradhatott el a férfiak említése sem: „A férfiak majd elintézik maguk. Mert a férfiak erősek, hosszabb ideig munkaképesek. Itt alapvetően a hölgyeket, családanyákat kell megtámasztani” – fogalmazott Orbán.

Háború

Brüsszel a szankcióktól, Magyarország Trump megválasztásától várta a békét, de az továbbra sem jött, mi akkor most a helyzet? Kapta meg a miniszterelnök a kérdést, amire újabb hosszú válasz érkezett. Orbán szerint meg kell nézni, hogy mi a háború oka és ki háborúzik.

Az elsőre az a válasz, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásának lehetőségével felborult az erőegyensúly. A háború elindítása az oroszok válaszlépése a nyugat és Ukrajna döntésére, így hiába van a nemzetközi jog szerint Ukrajnának igaza, a valódi rendezőelv az erőegyensúly, ennek megbomlása miatt van háború.

Az meg, hogy ki háborúzik szerinte nagyon egyszerű: mindenki, aki támogatja bármelyik felet, így Ukrajna és Oroszország mellett az Egyesült Államok és az Unió is (Magyarországot kivéve). „A nyugati vezetők komolyan gondolják, hogy Oroszországot egy Ukrajna területén vívott háborúban le kell győzni. Amikor ez ellen beszélek, csak kis híja van, hogy kardélre nem hánynak. Ha lenne náluk fegyver, én onnan nem jönnék haza” – mondta Orbán az Uniós egyeztetések hangulatáról.

A miniszterelnök megfejtette azt is, hogy mikor lesz béke. Szerinte ehhez az kell, hogy Trump és Putyin megegyezenek, de nem csak a háború lezárásáról, hanem arról is, hogyan rendezik a háború után az energia kérdését – mert Oroszországot erről a piacról nem lehet kizárni – és mi lesz a szankciókkal, illetve a fegyverkezéssel, hiszen a NATO most növelte a biztonsági kiadások arányát és az Unió is hitelt vesz fel fegyverkezésre.

Végül beszélt arról is, hogy nem reális az a félelem, hogy Ukrajna legyőzése után Oroszország tovább terjeszkedne. „Oroszország 140 millió lakossal bír. Ezzel szemben az Unió 400 millió és még ott van az Egyesült Államok és a britek. Oroszország még azzal a négy ukrajnai megyével is alig bír, hogyan nyelnék le a nyugati szövetséget?” Tette fel a kérdést Orbán, majd tisztázta: bízik abban, hogy ha egy NATO tagállamot támadás ér, akkor arra az egész szövetség válaszolni fog, ez pedig elegendő elrettentő erő bárki számára.

MCC Fesztivál, Orbán Cabrera Martin

További gondolatok a bő egy órás beszélgetésből:

Közvélemény kutatásokról: A közvélemény-kutatás egyszerre leírja, de alakítja is a valóságot, ezért nem kell őket túlságosan komolyan venni. Nekik vannak belső méréseik, ezek megbízhatóak, ő pontosan látja, hogy mi a helyzet, és amit ő lát, aszerint a Fidesz erős. „Sokat fogunk dolgozni és nagyot fogunk nyerni. Ezt tudom most mondani.”

Digitális hadviselésről: Minden információ, vita felköltözött a digitális térbe. Még az uniós miniszterelnöki ülések alkalmával is azt látja, mindenki a telefonján lóg. Digitális honfoglalásra van szükség, ami a fiatalokhoz is közelebb vihet. A Harcosok Klubja a lándzsa hegye, de nem mindenki szeret pofozkodni, nekik ott vannak a Digitális Polgári Körök. „Én szívesen megyek elől, legelől, de ha hátranézek és nincs senki, azt előbb utóbb az ellenség is észreveszi” – indokolta a digitális harcosok szükségességét.

Nem működik az állam: Magyar Péter és Tisza kampányának központi üzenetére Orbán úgy reagált, hogy 2010-ben csőd volt, ehhez képest ma már 70 százalékon van az ország. „Még 4-6 év és olyan szinten lesz a gazdaság és minden közszolgáltatás, hogy Magyarországnak semmi szégyenkeznivalója nem lesz” – ígérte Orbán.

Egyre gyakrabban bukkan fel a miniszterelnök

Pénteken délután derült ki, hogy az esztergomi MCC Feszten Orbán Viktor is tiszteletét teszi, a nagyszínpadon fog Kereki Gergővel, a Mandiner online főszerkesztőjével. Az MCC hivatalosan tehetséggondozással foglalkozik és azt az MCC Feszt első napján a diákok is megerősítették: a képzések során nem zajlik ideológiai képzés, a Fidesz minden bizonnyal nem bánná, ha a közpénz milliárdokkal megtámogatott intézmény nyári fesztiválján meg tudnák szólítani a fiatal generációt – hiszen a közvélemény-kutatások szerint a kormánypárt népszerűsége körükben a legalacsonyabb.

A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a legfontosabb kormányzati narratívákról idén is értesülhessenek a fesztiválozó fiatalok, a csütörtöki napon Orbán Balázs, az MCC Alapítány kuratóriumának elnöke és Orbán Viktor politikai igazgatója vett részt egy beszélgetésben. Pénteken pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügymniszter és Takács Péter, egészségügyi államtitkár is elmondhatta a magáét a nagyszínpadon.

Egyértelmű viszont, hogy az igazi nagyágyú szombaton, Orbán Viktor személyében érkezett, aki az elmúlt időszakban egyre több platformon szólal meg. Ezt a hetet a Harcosok Órájában (Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivőjének új műsorában) kezdte, majd a hétköznapokat a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújával zárta. A jövő hét elején Dopemanhez is elmegy majd beszélgetni, de volt nemrégen az Ultrahang YouTube csatornánál interjút adni, tavasszal pedig Hont András kérdéseire válaszolt az Öt csatornáján. Pontosan egy héttel ezelőtt pedig a – már hagyománynak tekinthető – tusványosi beszédében osztotta meg a világgal gondolatait Magyarország nagystratégiájával kapcsolatban:

Orbán Viktor tusványosi beszédének tíz legfontosabb gondolata Donald Trump amerikai elnök mintájára nagy (great) nemzetstratégiát hirdetett Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszédében: ennek lényege, hogy Magyarország ismét gazdag és erős lesz. A kormányfő szerint koncentrikus Európát kell kialakítani annak megfelelően, hogy ki milyen erősségű szövetséget akar a többi tagállammal.

A gyakori podcast-szereplésire egyébként a beszélgetés során Kereki is rákérdezett, Orbán erre egész egyszerűen annyit mondott: oda kell menni, ahol a hallgatók vannak, ha ez a podcast, akkor a podcast.

Nyitókép: Cabrera Martin