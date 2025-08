„Viselkedni kell” – Orbán Viktor visszaszólt Majkának Dopeman műsorában, és a luxizást is kritizálta

„Egy tradicionalista kálvinista vagyok, és meglehetősen rugalmatlanul követem is az ide vonatkozó tanításokat. Nem nagyon szoktam őket átértelmezni, hanem inkább engedelmeskedni próbálok, meg követni. Az sem egyszerű” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az IgaziDopemanTv című Youtube-csatornának. A két műsorvezető Pityinger László (Dopeman) és Mocsár Gyula volt.

A lélekvándorlással és a buddhizmussal kapcsolatban azt mondta a kormányfő: „Ha nincs az emberben elrendezve az a dolog, amit úgy hívnak, hogy halál, akkor nem tudja elrendezni az életét sem. Ha nem tudod, hogy hogyan lesz vége, akkor nem tudod mihez igazítani a lépéseidet, nem tudod, hogyan lesz vége.”

A műsorban természetesen szóba került Dopeman korábbi akciója, amikor a rapper egy Orbán-szobor fejét rugdosta még 2013-ban, egy tüntetésen. Orbán Viktor erre azt mondta, hogy önmagában az ilyesmi nem rendíti meg, „az övön aluli ütések világában” ugyanis ez nem ritka. „Próbáltam ezt higgadtan kezelni. (…) Az első kérdés, amit feltettem magamnak, hogy ezt a csávót fizetik ezért, vagy sem? Mert mindennek ez az alapja. Ha valakit fizetnek, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mi miért történt” – fogalmazott.

Ha viszont nem fizetik – márpedig a Fideszen belül azt mondták a kormányfőnek, hogy nem fizettek ezért Dopemannak – akkor azon gondolkodott el: mi lehet benne, ami oda vezetett, hogy „egy jó nagyot” belé rúgjon. Orbán Viktor szerint a 2013-as esetnél az volt a döntő szempont, hogy Dopeman a showbizniszben dolgozik, és „a színpadon történő dolgokat sosem szabad úgy venni, ahogy azok ott kinéznek”, nem érdemes mellre venni. Állítása szerint ennek megfelelően nem is haragudott a rapperre.

Dopeman azt mondta, hogy utólag azért kért bocsánatot a tettéért, mert „a miniszterelnök úrnak is vannak szerettei, és ez nekik nem eshetett jól”. Neki pedig az a célja, hogy „minél kedvesebb legyen minden érző lénnyel”.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a rap nem az ő műfaja, és amikor készült az interjúra, megkérte a munkatársait: mutassanak neki Dopeman-számokat, mert még soha nem hallott tőle semmit sem. Hozzátette: neki „sok” a műfaj, de ezt nem személyes sértésnek szánta, mert neki az is sok, amikor „az amerikai csávók a nagy aranylánccal a nyakukban nyomják a csajokkal”. Inkább a rockzenét szereti, például a Led Zeppelint – jegyezte meg.

Majka színpadi akciójáról azt mondta: megkérdezte a munkatársait, szerintük miért csinálta ezt a zenész, akik azt felelték, a pénzért.

„Be is fejeztem itt (…) az a dolog, amikor az embert megveszik, az olyan, mintha kiüresítenék. Mint egy mákgubó, elveszíti azt, ami érdekes benne. Mert az érdekes dolog az emberben a szabadság, a szuverenitás, az autentikusság, a saját gondolat, a saját érzés. De abban a pillanatban, amikor meg vagy véve, és nem vagy önmagad, elveszíted az érdekességed.”

A miniszterelnök azt mondta, hogy ő kereste meg Dopemant annak érdekében, hogy javítsák a jelenlétüket az online térben. „És ezek után a Lászlót megtámadták. Ha nem támadták volna meg, akkor nem jöttem volna el. (…) Eddig nem támadták meg. Senki nem rugdosta a hátsóját és nem rángatta a kabátujját a korábbi szövegei és lemezei miatt, egészen addig, amíg egyet nem értett velem. (…) Ezt az embert bizonyos értelemben miattam támadták meg. És ha valakit miattam támadnak meg, akkor eljövök a műsorába és világossá teszem, hogy emberek, álljon meg a menet”.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól – nem egyénre lebontva – le szokta kérni a kereseteket („teljes NAV a lábaim előtt”),

ebből pedig látja, hogy mekkora pénzből gazdálkodnak például az állami alkalmazottak. Szerinte ebben a kérdésben soha nem lesz mindenki teljesen elégedett, de hozzá kell venni azt is, hogy honnan indultak 2010-ben.

Szóba került a hazai segélyezés kérdése is, a miniszterelnök szerint ugyanis nagyjából 75 ezren vannak olyan helyzetben Magyarországon, akik képesek lennének dolgozni, de nem alkalmazzák őket. Nekik megfelelő a közmunka rendszere, ezzel tudják ugyanis bizonyítani nekik, hogy rájuk is szükség van. Ez szerinte jobb, mintha csak otthon várnák a segélyt. „A magyar társadalom szerkezete hosszú-hosszú évtizedek, de lehet évszázadok óta nem volt ilyen teljesítményre épülő, jövőbe mutató”, mint most – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a Fidesz politikája egyszerre képviseli az igazságosság és a szabadság politikáját. Ez a két dolog ugyan látszólag ellentétes egymással, de egy ponton szerinte biztosan találkozik: a munkában. „A cigányok világában nekem azért van nagy támogatottságom, mert rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani, 2010 előtt meg nem tudta. (…) Van egy cigány középosztályosodás Magyarországon. (…) A másik pedig, ami miatt a cigányok támogatnak, az a család” – tette hozzá.

Megismételte, hogy a hatvanpusztai birtok nem az övé, az ő háza ugyanis Felcsúton található. Mint mondta, a felesége mindig az orra alá dörgöli: „Volt a konyhaablakból egy szép kilátása a patakparti füzesre, most meg egy betonlelátót kell néznie.” Szerinte azért építették oda a stadiont a kertje végébe, mert a focipályákat nem lehet tologatni ide-oda. Ezzel megölte volna a pálya lelkét.

Orbán Viktor szerint önreflexióra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a jobboldalon sokan hivalkodnak a vagyonukkal. „Viselkedni kell” – mondta a kormányfő, aki szerint rá is azért akarják „ráhúzni”, hogy kastélya van, mert a magyarok érzékenyen reagálnak a hivalkodásra. Úgy vélte, az Egyesült Államokban ez nem hiba, de Magyarországon igen. Ez egy kicsit törzsibb és keletiesebb világ – tette hozzá.

Szerinte akkor is nagyon óvatosan kell fogalmaznia, amikor segíteni akar. Ilyen például a családtámogatási rendszer is: ha ugyanis nem jól mondja azt, hogy annak segít, akinek gyereke van, akkor sokan ezt úgy veszik, hogy bele akar avatkozni a magánéletükbe. (…) Lehet azt mondani, hogy jobb lenne, ha nem így lenne, de a saját fajtánkról tudomásul kell venni, hogy olyan, amilyen.” Állítása szerint ezért óvatosan beszél arról, hogy az egyedül álló nők vagy a gyermeket nem vállaló szinglik nehogy úgy érezzék, ellenük beszél, vagy nem fontosak az ország számára.

Magyar Péterről azt mondta, hogy kettejük vitája színpadi produkciónak sem lenne rossz, de fizetett embernek tartja a Tisza Párt elnökét, ezért nem vitatkozik vele. Ha pedig vitázik azzal az oldallal, akkor azokkal ül le, akik fizetik (szerinte Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetője).

A háborúval kapcsolatban azt mondta a kormányfő, hogy csak rossz hírekkel tud szolgálni, az egyetlen dolog pedig, ami optimizmusra ad okot, az Egyesült Államok vezetése. Európa pedig „tragédia” – jegyezte meg. Vlagyimir Putyin orosz elnök állítása szerint azt mondta korábban neki, hogy azért nem hagyják abba a háborút, mert nyerésben vannak. Erre a magyar miniszterelnök azt felelte: „lehet, hogy a háború meg van nyerve, de a békét is meg kell nyerni”.