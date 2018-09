Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","shortLead":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","id":"20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923df41-7c66-4d59-ad56-23301ea4a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:13","title":"19 törvényjavaslatot terjesztett be az MSZP a demokrácia helyreállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője levelet írt Antonio Tajaninak, az Európai Parlament elnökének, miután Sógor Csaba, az RMDSZ képviselője óvodás színvonalon gúnyolódott Sargentinin.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője levelet írt Antonio Tajaninak, az Európai Parlament elnökének, miután Sógor Csaba, az RMDSZ...","id":"20180918_Szanyi_az_EP_elnokenel_kezdemenyez_eljarast_a_Sargentinit_leszarozo_RMDSZpolitikus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070d825-98eb-415c-acd7-78072467d614","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Szanyi_az_EP_elnokenel_kezdemenyez_eljarast_a_Sargentinit_leszarozo_RMDSZpolitikus_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:25","title":"Szanyi az EP elnökénél kezdeményez eljárást a Sargentinit leszarozó RMDSZ-politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik az embereket – vallja egy holland filozófus-újságíró, aki a helyzet orvoslására saját oldalt indított.","shortLead":"Napjaink valós hírei szenzációs, kivételes, negatív és aktuális eseményeket mutatnak be, ezáltal pedig félrevezetik...","id":"20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fafb8f-098b-4566-ab50-3b034dbc8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e0c545-be77-4ebf-9733-ad3aad965ef2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180918_Ez_tenyleg_meg_a_kamuhireknel_is_nagyobb_problema","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:06","title":"Ez tényleg még a kamuhíreknél is nagyobb probléma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","id":"20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1205c99a-1fe0-420d-b2ad-d598df2b767c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:45","title":"Fizethet a Jobbiknak a Lokál és a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek a séfje összekavart a napokban 5000 liter hallevest? Igaz, a mega bográcsból a paprikát kihagyta. ","shortLead":"Tetszenek tudni, hogy melyik várost nevezik Ukrajna Velencéjének? S hogy van Odesszában egy Budapest étterem, aminek...","id":"20180919_Halban_nagy__rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a5f56-f47c-447d-afa8-4d2dc36eaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f75bc-f82d-47d8-9763-2119da59709f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Halban_nagy__rekord","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:42","title":"Halban nagy - rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcdf3a8-250f-4fe9-95dd-453aa46ed18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180920_Photshoppal_varazsoltak_tomeget_egy_DKs_Facebook_oldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bcdf3a8-250f-4fe9-95dd-453aa46ed18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871805c8-e235-46ea-97f0-70b4942cee12","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Photshoppal_varazsoltak_tomeget_egy_DKs_Facebook_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:42","title":"Photoshoppal varázsoltak tömeget egy DK-s Facebook-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta Zieglernek, hogy megválna médiabirodalmától, de akkor nem lett semmi a dologból. Most sem ő, sem Oltyán nem gondolkodott, igent mondtak.","shortLead":"Interjút adott Oltyán József és Ziegler Gábor, ők a CEMP-X Online Zrt. új tulajdonosai. Spéder pár éve már felajánlotta...","id":"20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545f0ddb-55c1-45ba-924c-cead41bfb775","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszolalt_az_Index_moge_kerult_uj_tulaj_Nem_befolyasol_a_KDNPs_munkam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Megszólalt az Index mögé került új tulaj: Nem befolyásol a KDNP-s munkám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]