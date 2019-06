Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","shortLead":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","id":"20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee227137-91d0-414b-bfc1-d4d205481f21","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","timestamp":"2019. június. 06. 13:49","title":"Ed Sheerannel reklámoz a Heinz ketchup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

\r

","shortLead":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

\r

","id":"20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25374c43-1015-463c-ba9c-8df501832472","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","timestamp":"2019. június. 07. 17:35","title":"Majdnem összeütközött egy amerikai és egy orosz hadihajó, kitört a perpatvar – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való bejelentkezés, ami megvédi a felhasználó adatait.","shortLead":"Az Apple idei fejlesztői konferenciáján jelentette be Tim Cook, hogy hamarosan elérhetővé válik az Apple ID-val való...","id":"20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087ec921-a62a-4efa-b4d4-f91b73a093b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5180170-942e-4a2a-9ca3-82ea04cad7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_ios13_sign_in_with_apple_funkcio_feltetel_es_ajanlas","timestamp":"2019. június. 07. 13:03","title":"Jön az Apple ID-s bejelentkezés, azonban van itt egy kis bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális csúcstalálkozóján, melyet csütörtökön és pénteken rendeznek meg Biarritzban, erre akarják felhívni a figyelmet a francia vendéglátók.","shortLead":"Túlságosan szélesre nyílt az olló a globalizáció következtében a gazdagok és a szegények között. A G7 szociális...","id":"20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1d8b92-5126-4012-8eda-7efc5526fada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d31cc1-d2ca-4b1a-9696-7c2ded30552d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Egyenlotlensegek_obszervatoriuma_A_szegenyek_13_evvel_kevesebbet_elnek_mint_a_gazdagok","timestamp":"2019. június. 06. 11:23","title":"A szegények 13 évvel kevesebbet élnek, mint a gazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés erre már rá is bólintott. Borkai Zsolt polgármester javaslatát a szocialistákon kívül mindenki megszavazta. Az összeg nem nagy, de a nyílt fideszes támogatáson kiakadt a helyi MSZP.","shortLead":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés...","id":"20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7ec52c-e062-4988-b716-ff8a32558dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","timestamp":"2019. június. 07. 05:55","title":"Borkai Zsolt áttolta: A győriek pénzéből költenek Orbán házi szabadegyetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","shortLead":"Miután hajója a Hableánnyal ütközött, Jurij C. a telefonjáról adatokat törölt az ügyészség szerint. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ffe1-cb2f-43df-978f-41017a615441","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_jurij_c_hollandia","timestamp":"2019. június. 06. 13:59","title":"Hivatalos: a Viking Sigyn kapitányának volt balesete Hollandiában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit egyúttal egész életére eltiltották hivatása gyakorlásától.","shortLead":"Életfogytiglanit kapott Niels Högel közel száz páciens megölése miatt az oldenburgi tartományi bíróságtól. A férfit...","id":"20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d345bf-3169-4ac3-ad4e-c613a0a7b71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b414fc1-8c81-44de-8daa-06830eae140e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Eliteltek_a_nemet_apolot_aki_85_embert_olt_meg","timestamp":"2019. június. 06. 11:32","title":"Elítélték a német ápolót, aki 85 embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isten nem visz minket többé kísértésbe, mert az a sátán dolga.","shortLead":"Isten nem visz minket többé kísértésbe, mert az a sátán dolga.","id":"20190607_Fontos_frissites_erkezett_a_Miatyankhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7c9018-7d5d-4031-9403-1a87aac23813","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Fontos_frissites_erkezett_a_Miatyankhoz","timestamp":"2019. június. 07. 08:41","title":"Fontos frissítés érkezett a Miatyánkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]