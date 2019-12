Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","shortLead":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","id":"20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7a60f-c55a-46e5-96ef-b9e50799722c","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","timestamp":"2019. december. 12. 19:15","title":"Novák Katalin szerint Rácz Zsófia látja a mindennapi problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni, mint a ma kapható eszközök.","shortLead":"Valamiért három cég is Magyarországon értékesítene hidrogénmeghajtású drónokat, amelyek sokkal tovább képesek repülni...","id":"20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea36cea-5a3b-4b11-a7f9-750ed03a5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb5665-b168-4be5-bc31-a7c5b1cf105b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_hidrogenmeghajtasu_dron_drontechnologia_hycopter_hidrogen","timestamp":"2019. december. 12. 18:03","title":"Magyarországra hozzák a jövő drónjait, ezek már sokkal tovább repülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unió egyre inkább növelné a megújuló forrásból származó üzemanyag-összetevők mennyiségét, aminek, úgy tűnik, több nem kívánt mellékhatása is lehet. ","shortLead":"Az unió egyre inkább növelné a megújuló forrásból származó üzemanyag-összetevők mennyiségét, aminek, úgy tűnik, több...","id":"20191213_E10es_benzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d1b2d7-0ae1-45fe-abd5-2c01c1e534a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_E10es_benzin","timestamp":"2019. december. 13. 18:46","title":"A jövőre kötelező E10-es benzint nem minden autó fogja szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A magyar országgyűlés soha nem volt népszerű intézmény.","shortLead":"A magyar országgyűlés soha nem volt népszerű intézmény.","id":"20191213_TGM_Nehany_szo_a_magyar_parlamentrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1ff8-486a-4fa9-b02c-c62c2011832b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52793f0c-0969-43a6-9019-db1d4e3ab303","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_TGM_Nehany_szo_a_magyar_parlamentrol","timestamp":"2019. december. 13. 14:30","title":"TGM: Néhány szó a magyar parlamentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201950_kulturak_es_historiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781a0a9c-e60c-40c3-b2aa-17794cd588e8","keywords":null,"link":"/itthon/201950_kulturak_es_historiak","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Farkas Zoltán: Kultúrák és históriák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kizárásáról pénteken egyhangúlag döntött a tartományi pártvezetés.","shortLead":"A politikus kizárásáról pénteken egyhangúlag döntött a tartományi pártvezetés.","id":"20191213_heinz_christian_strache_fpo_kizaras_ibiza_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eba616-a96c-401c-a27f-f4db1e77877d","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_heinz_christian_strache_fpo_kizaras_ibiza_botrany","timestamp":"2019. december. 13. 15:59","title":"Ibizai botránya után kizárták Strachét a Szabadságpártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik a fogyasztás decemberben, hódítanak a karácsonyi pulykareceptek.","shortLead":"Emelkedik a fogyasztás decemberben, hódítanak a karácsonyi pulykareceptek.","id":"20191213_Orul_a_karacsonynak_a_Pulykaszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcad28a-e1dc-4e12-859a-54e6e5368e5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191213_Orul_a_karacsonynak_a_Pulykaszovetseg","timestamp":"2019. december. 13. 07:25","title":"Örül a karácsonynak a pulykaszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb4088d-5e25-4df2-aa71-57d78a35f335","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kisvakarcs című önéletrajzi könyvében Lisa Brennan-Jobs, Steve Jobs elsőszülött lánya felnőtté válásának történét osztja meg velünk. Ebből a könyvből szemlézünk egy anekdotát, főszerepben Bonóval.","shortLead":"Kisvakarcs című önéletrajzi könyvében Lisa Brennan-Jobs, Steve Jobs elsőszülött lánya felnőtté válásának történét...","id":"20191212_lisa_brennan_jobs_kisvakarcs_reszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb4088d-5e25-4df2-aa71-57d78a35f335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86784be9-832c-4a0f-80c7-fa2d030706ea","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191212_lisa_brennan_jobs_kisvakarcs_reszlet","timestamp":"2019. december. 12. 14:15","title":"\"Híres emberek csak más híres emberek társaságában árulják el a titkaikat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]