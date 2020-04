Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","shortLead":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","id":"20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921418cc-9c2b-4b3a-94e2-4616ac40a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","timestamp":"2020. április. 07. 15:03","title":"A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992a16b0-9a80-4c58-a0db-202f790bd6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetedik generációs Golf belső égésű motor nélküli zöld rendszámos változata a jelek szerint egy ideig még velünk marad.","shortLead":"A hetedik generációs Golf belső égésű motor nélküli zöld rendszámos változata a jelek szerint egy ideig még velünk...","id":"20200407_a_vartnal_tovabb_kaphato_marad_a_regi_elektromos_vw_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992a16b0-9a80-4c58-a0db-202f790bd6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd10619-1a24-4210-bad3-b88f90eb86ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_a_vartnal_tovabb_kaphato_marad_a_regi_elektromos_vw_golf","timestamp":"2020. április. 07. 11:21","title":"A vártnál tovább kapható marad a régi elektromos Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat folyamatosan juttatják el a háztartásokba. Összefoglaló.","shortLead":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat...","id":"20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa9a72-cefc-4bc8-8499-5074d3c5755a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 06. 16:23","title":"Sok településen osztanak maszkot az önkormányzatok, Pécsen 150 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1,347 millióra emelkedett.\r

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 1,347 millióra emelkedett.\r

","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac780ba-e720-46f5-b7c9-427c3a488cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika","timestamp":"2020. április. 07. 09:29","title":"Újabb 72 ezer koronavírus-fertőzés világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","id":"20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc55b7-42d4-40c9-84e7-5e40fb257f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","timestamp":"2020. április. 06. 06:41","title":"Csak 19 ezer kilométer van ebben az eladó 33 éves Lada kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","shortLead":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","id":"20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce43376c-e677-4e27-8c23-1a54a918f7e1","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","timestamp":"2020. április. 06. 08:14","title":"Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén a kijárási korlátozás ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]