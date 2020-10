23 milliárd forintot költött a kormányközeli médiamonstrum, a Mediaworks-csoport fizetésekre, beleértve a közel kétezer alkalmazott bérét. A 70 milliárd forint árbevételből futotta erre is.

Közel kétezer munkavállalót foglalkoztatott 2019-ben a kormánypárti média ékköve, a Mediaworks-csoport – derül ki a társaság első konszolidált (vagyis a leányvállalataira és az alá rendelt vállalatokra is kiterjedő) beszámolójából. Ez rengeteg ember, például Orbán Viktor miniszterelnök és barátja, a Mediaworks volt tulajdonosa, Mészáros Lőrinc falujában, Felcsúton kevesebben élnek. Természetesen médiapiaci léptékkel mérve is komoly túlerőt képviselő hadseregről van szó, a nagy vállalatok, mint az RTL vagy a Central Média is csak pár száz embert foglalkoztatnak.

A segédcsapatok nélkül kétezer fő a hadsereg

Ráadásul a szűk kétezer foglalkoztatottban (egész pontosan 239 fizikai munkás és 1735 szellemi foglalkozású) nincsenek benne azok, akik vállalkozóként dolgoznak be a Mediaworks-csoportnak, ami pedig a médiában nem ritkaság.

A csoportnak összesen 22,7 milliárd forint személyi jellegű ráfordítása volt, vagyis ennyi ment el az ott dolgozókra. Ebből 2,17 milliárd nem bérköltség vagy bérjárulék volt, hanem egyéb személyi jellegű kifizetés. Utóbbi mehetett részben a vállalkozóként bedolgozókra.

Persze szem előtt kell tartani, hogy a Mediaworks-csoport nem csak tartalomkészítéssel és -terjesztéssel foglalkozik. Az online és offline újságok, rádiók, tévék természetesen központi részét képezik a vállalatcsoportnak, de van ott nyomda is (öt darab), lapterjesztés, logisztika.

A kétezer fős hadseregben azok sincsenek benne, akik külső vállalkozásokon keresztül szállítottak be a Mediaworksnek. Ez szintén gyakran előforduló megoldás, különösen a mozgóképes médiumoknál: egyes műsorokat nem házon belül gyártanak, hanem külső cégektől vásárolják azokat. Ami a Mediaworks-csoportot illeti, tízmilliárdokért vásároltak szolgáltatásokat és árukat, a beszámolókból azonban nem derül ki, ebből mennyi mehetett külsős tartalomra. A beszámolók ugyanis rendkívül puritának, gyakorlatilag csontvázak, a legszükségesebb információkon túl lényegében semmit nem árulnak el. Ez ilyen méretű vállalkozások esetében nem szokványos. Sőt ami azt illeti, kisebb cégek esetében sem. Azok a cégek, amelyeknek fontos az átláthatóság, nem csak a puszta számokat közlik a beszámolójukban, hanem némi magyarázatot is fűznek azokhoz. Nem erkölcsi okból, a transzparenciai az üzleti életben fontos szempont.

Dőltek a reklámbevételek

Mondjuk legalábbis vitatható, a Mediaworks-csoport mennyire mozog üzleti pályán. Az biztos, hogy a médiumok alaposan ki vannak tömve állami és állam közeli hirdetésekkel, mérete miatt pedig a csoport az üzleti alapú hirdetési piacon is megkerülhetetlen tényező. A hirdetési bevételek nem meglepő módon a csoport bevételeinek legnagyobb részét tették ki:

Lapértékesítés árbevétele 17 963 338 000 forint.

Hirdetési árbevétel 32 253 169 000 forint.

Információtechnológiai szolgáltatás 23 635 000 forint.

Nyomdai árbevétel 7 130 661 000 forint.

Filmgyártás árbevétele 2 501 692 000 forint.

Reklámügynöki tevékenység árbevétele 7 819 765 000 forint.

Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás 4 949 950 000 forint.

Terjesztési és adminisztrációs díj árbevétel 7 329 808 000 forint.

Bérbeadás árbevétele 442 037 000 forint.

Egyéb árbevétel 2 439 722 000 forint.

Nettó árbevétel összesen 82 853 777 000 forint.

Ezt a 83 milliárdos árbevételt a konszolidáció során csökkentették 12 milliárd forinttal a cégcsoport tagjai között elszámolt forgalmak miatt. Az egymás közti tranzakciókkal nem számolva még mindig maradt 70 milliárd árbevétel.

Ezekkel a hirdetési bevételekkel a Mediaworks-csoport egyértelműen a magyar piac domináns szereplője, ha a Facebookot és a Google-t kivesszük a képből, a hazai reklámtorta ötöde a Mediaworksé – kalkulált a G7. És ebben nincs benne a szintén Fidesz-közeli, de nem mediaworksös TV2.

Kormányközeli médiának lenni nagyon jó biznisz, a Mediaworks-csoport 7,2 milliárd forint üzemi eredményt ért el. Végül az adózás előtti eredmény 95 millió forint lett, az adófizetés utáni pedig -422 millió. A korrigált adózott eredmény 1,5 milliárd forint veszteséget mutat, de csak azért mert átvilágították mind a 26 beolvadt cég, illetve leányvállalat – az orgánumok eredeti kiadóinak – tőkehelyzetét, és több társaságnál nemcsak az adózott eredmény volt negatívban, de az eredménytartalék is mínuszos volt, azaz a korábbi években is több volt a kiadásuk, mint a bevételük, így az előző évek veszteségeit rendezni kellett – írta meg a Népszava.

Nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább haladni!

A Fidesz-közeli médiacégek tulajdonosai 2018. december elején ajándékozták oda több tízmilliárd forint összértékű újságjaikat, tévéiket, rádióikat a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványnak (KESMA). A piac ekkora koncentrálódása mellett a médiahatóság szó nélkül elment, a versenyhivatal (a GVH) pedig nem foglalkozhatott a tranzakcióval, mert a kormány nemzetgazdasági jelentőségűvé minősítette – igaz, ezt sikerült elbaltázni, így joghézagba rántották a GVH-t, a helyzetet utóbb kellett tisztába tenni.

Miután a fideszes médiacégek mind a KESMA alá kerültek, már versenyhivatali vizsgálat nélkül alakulhattak igazi vállalatcsoporttá a Mediaworks, mint uralkodó tag alatt, hiszen egyetlen tulajdonos érdekeltségei közti manőverről volt szó. Ezután pár cég még összeolvadt egymással, jónéhányan beolvadtak a Mediaworksbe, és megszületett az egységes Fideszmédia-csoport.