[{"available":true,"c_guid":"519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok kínai turista hazautazott már a holdújév idejére, az európai főszezon pedig áprilisban kezdődik. A koronavírus miatti korlátozások jelenleg főleg a kínai belföldi turizmusra nyomják rá a bélyegüket. ","shortLead":"Sok kínai turista hazautazott már a holdújév idejére, az európai főszezon pedig áprilisban kezdődik. A koronavírus...","id":"20200130_Remelhetoleg_nem_erinti_majd_a_foszezont_a_koronavirus_miatti_utazaskorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1938989-8554-409c-b2c0-455eb06b0fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Remelhetoleg_nem_erinti_majd_a_foszezont_a_koronavirus_miatti_utazaskorlatozas","timestamp":"2020. január. 30. 09:49","title":" Bizakodóak a magyar utazási irodák: elkerülheti a főszezont a koronavírus miatti utazáskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","shortLead":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","id":"20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ead5e-bb90-4c51-ad56-d0581228e19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","timestamp":"2020. január. 29. 13:21","title":"Nagyobb dízelmotort kapnak a kecskeméti Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt, hogy a világ összes menekültje hozzánk akar jönni.","shortLead":"Magid Magid szomáliai menekültből lett európai parlamenti képviselő. Reméli, hogy a magyarok nem hiszik azt...","id":"20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76401368-376e-4a89-b9e5-27360f89c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f18421-3d7f-423d-8fb9-c68b42daafdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_viktor_matteo_salvini_menekultek_magid_magid_ep_kepviselo","timestamp":"2020. január. 30. 06:12","title":"“Orbán és Salvini nem látják, hogy a bevándorlók többet tesznek a közösbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval a pénzintézet által bérelt Lánchíd Palota ügyében. A végsőkig elvitt jogi huzavonában a Kúria szerdán úgy döntött: a bérleti szerződés érvényes, azaz a banknak fizetnie kell.","shortLead":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf...","id":"20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb004e1-0979-4f81-8046-a9d197a17c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","timestamp":"2020. január. 29. 16:46","title":"Fordulat a Lánchíd Palota ügyében: 3 milliárdot fizethet az Eximbank Nobilis Kristófnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy konkurens Microsoft egyik fejlesztése.","shortLead":"Míg a Chrome vitathatatlanul a böngészőpiac vezetője, vannak gyengébb pontjai is. Az egyik ilyenen segíthet a nagy...","id":"20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1836c-be1c-488b-bf94-cf81d1f97eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_chrome_bongeszo_energiatakarekos_akkumulator_microsoft_chromium_edge","timestamp":"2020. január. 29. 08:33","title":"Nem várt helyről jön a megoldás, mellyel a Chrome kevésbé eszi majd a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","shortLead":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","id":"20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d439a0-74f9-444a-8899-fd0b76a18eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","timestamp":"2020. január. 29. 19:26","title":"Koronavírus: sürgősségi tanácskozást hívott össze a WHO főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt, hogy világjárványt okoz a már a lappangási időszakban is továbbadható kórokozó. ","shortLead":"Egyelőre megállíthatatlannak tűnik a közép-kínai Vuhanból kiindult koronavírus-fertőzés, és nem kizárt...","id":"20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f6739-6f7a-4e44-a6c3-26d49185750f","keywords":null,"link":"/360/20200129_Szomoru_uj_ev_Kinaban_tamad_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:00","title":"Túl későn kezdtek el intézkedni a kínai járványügyi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]