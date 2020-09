Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai mesterséges intelligencia kiválósági hálózat – közölte a budapesti egyetem.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kutatóinak részvételével kezdte meg munkáját a HumanE-AI-Net európai...","id":"20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6ca5fb-0e26-4bd1-8476-d90190c2785a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_humane_ai_net_kivalosagi_halozat_europai_mesterseges_intelligencia_elte","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:33","title":"Megteremtenék az európai mesterséges intelligenciát, itthonról az ELTE szállt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon elhelyezett hirdetések miatt.","shortLead":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon...","id":"20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277faf11-0473-4ea2-bb94-067f1589693e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:13","title":"Kifizettettek 20 ezret egy játékért, aztán teljes képernyős reklámokat tettek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","shortLead":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","id":"20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2db2-5d64-4aa0-9be4-a71c03febb4f","keywords":null,"link":"/sport/20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:10","title":"Tíz perc alatt kapott három gólt az U21-es válogatott, Gera továbbra sem tud győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","id":"20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9f0ff-e3a2-4747-921e-909ce2995ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:02","title":"Reagált a Színművészeti kuratóriuma a tüntetésre: Nem kellenek a politikai szólamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik arcát.","shortLead":"Százezernél is több átlátszó maszkot gyártat le a francia kormány még szeptemberben, hogy a diákok lássák a tanáraik...","id":"20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b145e-cca4-4fba-8191-0d58206d7185","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Atlatszo_maszk_francia_kormany_tanarok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:42","title":"Átlátszó maszkokat oszt a francia kormány a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]