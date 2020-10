Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","shortLead":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","id":"20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae9209a-0678-4b2e-b61a-1b6be0506e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Lecsúszott az emelőről a teherkocsi, tragédia lett a gumicseréből Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","shortLead":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","id":"20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db0494b-5470-46b5-8e5b-c180a0edd8af","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","timestamp":"2020. október. 19. 06:18","title":"Tisztújítást tartottak a polgárőrök, Markos György is bekerült az elnökségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","shortLead":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","id":"20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0a46fe-cf18-4166-975a-fe825105a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 18:27","title":"Bravúros győzelmet harcolt ki Kiss Norbert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől, Franciaországban kicsit más lehet a helyzet.","shortLead":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől...","id":"20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96466899-a776-4f1d-9d9c-49552e485029","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","timestamp":"2020. október. 19. 12:03","title":"Aki francia iPhone-t vesz, az kap mellé fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","shortLead":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","id":"20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0e5ba-37a2-4095-b7e7-18d441933c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","timestamp":"2020. október. 19. 13:03","title":"Repülő Iron Maneket csinál katonáiból a brit haditengerészet, így szállnak át az ellenséges hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]