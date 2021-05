Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar. Az ingyenes hangversenyre az áldozatok szeretteit várják. A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar... Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll. Ez a webáruház átlagos napját... Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik. Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két... 900 méteres mélységben vadászhatott az a különös kinézetű, éles fogazatú hal, amelynek a tetemére egy kaliforniai homokos parton bukkantak rá. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett. Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek... Újra adásba került egy reklám, amelyhez a színész hangját használták. Az ATV elismerte, hogy kegyeletsértő volt.